Todo listo para recibir 40 mil católicos este domingo en el Olímpico

San Pedro Sula, Honduras

Todo listo para el domingo. La arquidiócesis de San Pedro Sula afina detalles para recibir a los más de 40 mil feligreses que llegarán de las 37 parroquias para participar en la clausura del año jubilar y el lanzamiento de la Misión Santa 2026.

Las parroquias se prepararán para participar y los organizadores están alistando todo para que nada falte. La petición es una sola venir con el corazón dispuesto para participar en el inicio de la misión como pueblo de Dios que peregrina en Cortés.

Todo comienza a las 8:00 am y la programación se extenderá hasta las 3:00 pm. Los portones estarán abiertos desde tempranas horas para que las personas puedan ingresar al estadio Olímpico metropolitano.

Tendrán 150 puestos de venta de comida disponibles a precios módicos para que todas las personas puedan alimentarse también contarán con médicos, enfermeras de la pastoral de la salud, policía municipal, Vialidad y Transporte, Nacional, Militares, bomberos, Cruz Roja, ambulancias y una carpa especial para adultos mayores y personas con capacidades especiales.

El domingo 15 de febrero será una fecha histórica para la iglesia católica y a fin de una mejor organización a cada zona pastoral se le asignó un color distinto: la zona Subirana vestirá color blanco; la San Pablo VI lucirá el color verde; San Pablo será color rojo y Zona Medalla Milagrosa de amarillo.

El llamado es para acudir en familia y los feligreses pueden portar un pañuelo, brazalete o camiseta del color que corresponde a la zona y si no tienes algo del color un distintivo de la parroquia porque lo más importante es participar.