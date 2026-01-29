Católicos celebran la creación de una nueva parroquia en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Los pobladores de las 44 aldeas en la montaña del Merendón celebran con júbilo la creación de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios.

A través de un comunicado, el arzobispo Miguel Lenihan explicó que por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica el 22 de febrero se llevará a cabo la fundación de la parroquia ubicada en el sector del Merendón con sede en la comunidad de Tomalá.

Los sacerdotes asignados a la nueva parroquia son: padre Marvin Enrique Guerra Portillo como párroco y vicario el sacerdote Walter Yesid García Giraldo.

El arzobispado realizará una misa solemne y el rito de la creación de la parroquia el 22 de febrero a las 10:00 am.

“Invitamos a la feligresía, movimientos eclesiales y clero diocesano a unirse en oración y alegría, por este acontecimiento que fortalece la misión evangelizadora de nuestra arquidiócesis”, dice el arzobispo.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La arquidiócesis de San Pedro Sula tiene 37 parroquias en Cortés con la que se creará en El Merendón serán 38.

Es importante destacar que de la comunidad de Santa Marta en El Merendón han surgido cuatro sacerdotes: P. Luis Estévez, P. Jason Guerra; P. Bryan Guerra y el ahora párroco de Nuestra Señora de los Remedios, Marvin Guerra.

Cristina Reyes, dirigente comunal del Merendón consideró que la creación de una parroquia y, en consecuencia, el nombramiento de un párroco para atender a nuestra comunidad es una noticia profundamente positiva y llena de esperanza.

"Nuestra gente necesita, además de acompañamiento espiritual, también espacios de orientación, fortalecimiento de la unión familiar y trabajo solidario. En este sentido, la presencia cercana de un sacerdote puede contribuir significativamente a fortalecer estos valores", indicó.

La dirigente recalcó que el Merendón es una zona de grandes riquezas naturales y humanas, pero también enfrenta importantes desafíos sociales.

"Confío en que el nuevo párroco será un guía en la fe, y también un pastor que camine junto a la comunidad, que sepa escuchar, acompañar a los más vulnerables y promover iniciativas que fomenten la paz, la educación en valores y el cuidado de nuestro entorno" aseguró.

Como comunidad, asumimos también el compromiso de colaborar, participar activamente y abrir espacios de diálogo, para que esta nueva etapa pastoral sea verdaderamente un camino compartido y de beneficio para todos, sin distinción.

Acogemos con respeto y alegría al P. Marvin Guerra Portillo, como párroco, y al P. Walter García Giraldo, vicario, con esperanza y espíritu fraterno. Les expresamos nuestra bienvenida desde ya y el deseo sincero de colaborar, caminar juntos y construir relaciones basadas en la confianza, el servicio y el amor a nuestra gente.