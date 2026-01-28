Alcaldía compra L2 millones en equipo para el técnico sampedrano-americano

San Pedro Sula, Honduras

El área de Mecánica Industrial del Centro Técnico Municipal Sampedrano Americano, ubicado en la colonia Del Valle recibió un lote de maquinaria comprado con fondos municipales.

La adquisición que se realizó mediante licitación aprobada en sesión de Corporación Municipal y se adjudicó por un valor de 2,172,337.02 lempiras.

El material entregado incluye herramientas especializadas, instrumentos de medición y maquinaria industrial, como torno, fresadora y equipo de talleres, los cuales permitirán prácticas de formación de los estudiantes en esta área.

El alcalde Roberto Contreras expresó que este es el primer lote de todo el equipo que se comprará este año para dotar a los centros municipales de capacitación técnica.

“Este es un compromiso nuestro para transformar la vida de los jóvenes. Vamos a continuar apoyando este proyecto. Hacer puentes es bueno, pavimentar barrios y colonias es bueno, pero es mejor transformar la vida de los jóvenes”, manifestó.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Para el alcalde Contreras, la educación técnica viene a impactar la vida de los jóvenes que, en sus barrios y colonias, no encuentran un trabajo o una oportunidad para definir su proyecto de vida.

Por tal razón, pidió a los docentes cumplir con su vocación de educar a los jóvenes. “El esfuerzo, el trabajo y la disciplina para poder moldear la vida de un joven y que sea de provecho son fundamentales, ya que la mayoría de ellos provienen de zonas vulnerables y estigmatizadas; sin embargo, a través de la educación técnica los convertimos en emprendedores”, señaló.