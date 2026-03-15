  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis

Los europeos que estuvieron en la cancha de La Paz y el riesgo que tmaron aficionados para ver al Olimpia.

Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
1 de 36

Las imágenes del triunfo que logró el Olimpia (0-2) para vengarse del Génesis PN en La Paz en la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

 FOTOS: Alex Pérez
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
2 de 36

La Ultra Fiel no podía faltar a la fiesta futbolera en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
3 de 36

Bellas olimpistas y aficionados se dieron cita en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
4 de 36

La afición del Génesis PN también asistió al Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz para apoyar a su equipo contra el Rey de Copas.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
5 de 36

Un ambiente familiar se vivió en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
6 de 36

Los amantes del fútbol no se quisieron perder el partido entre Génesis PN y Olimpia.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
7 de 36

Los aficionados olimpistas acudieron en mayoría al Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
8 de 36

Este hincha merengue posó para el lente de Diario La Prensa desde las gradas del Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
9 de 36

Los aficionados olimpistas salieron felices del estadio Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz con el triunfo ante Génesis PN.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
10 de 36

Los aficionados hicieron todo para ver la llegada del Olimpia al escenario deportivo. Desde el arribo del autobús de la institución olimpista los hinchas se las ingeniaron para verlo.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
11 de 36

Capturaron las mejores imágenes de la plantilla de los merengues en el escenario deportivo.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
12 de 36

La bella esposa de Jorge Álvarez, Madeline Ordóñez, asistió con la camiseta del Olimpia acompañada por amigas para ver a su marido y el partido ante Génesis PN.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
13 de 36

Las bellas aficionadas olimpistas que asistieron al Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
14 de 36

La chica que forma parte del staff del cuerpo técnico del Génesis se llevó muchas miradas.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
15 de 36

Esta linda chica del Génesis PN estuvo en todas las acciones del encuentro y también se llevó piropos desde las gradas.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
16 de 36

El 11 titular del Génesis PN posando previo al inicio del partido contra el Olimpia.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
17 de 36

Este fue el 11 titular del Olimpia posando previo al inicio del partido contra el Génesis PN.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
18 de 36

La barra del Olimpia alentó sin parar a su equipo en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
19 de 36

La Ultra Fiel le dio la bienvenida al Olimpia en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.A
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
20 de 36

Los españoles José Francisco Molina y Francis Hernández, técnico de Honduras y director deportivo de las selecciones nacionales, llegaron temprano y continúan con su presencia en los encuentros de la Liga Nacional.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
21 de 36

José Francisco Molina y Francis Hernández estuvieron presentes en el estadio Roberto Suazo Córdova.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
22 de 36

La directiva de Génesis junto a José Francisco Molina, Francis Hernández e Igor Tasevski.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
23 de 36

Michaell Chirinos disputando cuerpo a cuerpo el balón con Denis Meléndez del Génesis PN.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
24 de 36

El joven delantero David Flores abrió el marcador para el Olimpia ante Génesis PN y así lo celebró.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
25 de 36

Maynor Arzú, quien dio la asistencia, se abraza con David Flores tras el gol del 0-1 del Olimpia.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
26 de 36

Los jugadores del Olimpia felicitaron y celebraron con David Flores tras su gol ante Génesis PN.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
27 de 36

Marvin 'El Chelito' Martínez, utilero del Olimpia, abrazó y le dio unas emotivas palabras al joven David Flores luego de su gol.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
28 de 36

Eduardo Espinel aprovechó la pausa de hidratación del primer tiempo para charlar con sus jugadores.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
29 de 36

El entrenador del Olimpia le dio indicaciones a sus jugadores durante la pausa de hidratación de la primera parte.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
30 de 36

Michael Chirinos busca ganarle el balón al portero del Génesis PN, Ronaldo Balanta.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
31 de 36

El defensa uruguayo del Olimpia, Facundo Queiróz, sufrió una lesión y tuvo que abandonar el partido con rostro de tristeza.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
32 de 36

Facundo Queiróz salió llorando del campo por la lesión que sufrió. Malas noticias para el Olimpia.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
33 de 36

Jorge Benguché entró de cambio y en el minuto 93 marcó el gol que selló la venganza del Olimpia contra el Génesis PN que le propinó la temporada pasada la peor derrota de su historia (6-2).
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
34 de 36

La celebración de Jorge Benguché tras su gol para el 0-2 del Olimpia contra el Génesis PN.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
35 de 36

Jorge Benguché se abrazó con sus compañeros tras el segundo gol del Olimpia contra el Génesis PN.
Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis
36 de 36

Es apenas el segundo gol de Jorge Benguché en el Torneo Clausura 2026.
Cargar más fotos