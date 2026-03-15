Olimpia se toma venganza, llanto de futbolista, esposa cautiva y chica del Génesis

Las imágenes del triunfo que logró el Olimpia (0-2) para vengarse del Génesis PN en La Paz en la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
La Ultra Fiel no podía faltar a la fiesta futbolera en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
Bellas olimpistas y aficionados se dieron cita en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
La afición del Génesis PN también asistió al Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz para apoyar a su equipo contra el Rey de Copas.
Un ambiente familiar se vivió en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
Los amantes del fútbol no se quisieron perder el partido entre Génesis PN y Olimpia.
Los aficionados olimpistas acudieron en mayoría al Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
Este hincha merengue posó para el lente de Diario La Prensa desde las gradas del Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
Los aficionados olimpistas salieron felices del estadio Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz con el triunfo ante Génesis PN.
Los aficionados hicieron todo para ver la llegada del Olimpia al escenario deportivo. Desde el arribo del autobús de la institución olimpista los hinchas se las ingeniaron para verlo.
Capturaron las mejores imágenes de la plantilla de los merengues en el escenario deportivo.
La bella esposa de Jorge Álvarez, Madeline Ordóñez, asistió con la camiseta del Olimpia acompañada por amigas para ver a su marido y el partido ante Génesis PN.
Las bellas aficionadas olimpistas que asistieron al Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
La chica que forma parte del staff del cuerpo técnico del Génesis se llevó muchas miradas.
Esta linda chica del Génesis PN estuvo en todas las acciones del encuentro y también se llevó piropos desde las gradas.
El 11 titular del Génesis PN posando previo al inicio del partido contra el Olimpia.
Este fue el 11 titular del Olimpia posando previo al inicio del partido contra el Génesis PN.
La barra del Olimpia alentó sin parar a su equipo en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
La Ultra Fiel le dio la bienvenida al Olimpia en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.A
Los españoles José Francisco Molina y Francis Hernández, técnico de Honduras y director deportivo de las selecciones nacionales, llegaron temprano y continúan con su presencia en los encuentros de la Liga Nacional.
José Francisco Molina y Francis Hernández estuvieron presentes en el estadio Roberto Suazo Córdova.
La directiva de Génesis junto a José Francisco Molina, Francis Hernández e Igor Tasevski.
Michaell Chirinos disputando cuerpo a cuerpo el balón con Denis Meléndez del Génesis PN.
El joven delantero David Flores abrió el marcador para el Olimpia ante Génesis PN y así lo celebró.
Maynor Arzú, quien dio la asistencia, se abraza con David Flores tras el gol del 0-1 del Olimpia.
Los jugadores del Olimpia felicitaron y celebraron con David Flores tras su gol ante Génesis PN.
Marvin 'El Chelito' Martínez, utilero del Olimpia, abrazó y le dio unas emotivas palabras al joven David Flores luego de su gol.
Eduardo Espinel aprovechó la pausa de hidratación del primer tiempo para charlar con sus jugadores.
El entrenador del Olimpia le dio indicaciones a sus jugadores durante la pausa de hidratación de la primera parte.
Michael Chirinos busca ganarle el balón al portero del Génesis PN, Ronaldo Balanta.
El defensa uruguayo del Olimpia, Facundo Queiróz, sufrió una lesión y tuvo que abandonar el partido con rostro de tristeza.
Facundo Queiróz salió llorando del campo por la lesión que sufrió. Malas noticias para el Olimpia.
Jorge Benguché entró de cambio y en el minuto 93 marcó el gol que selló la venganza del Olimpia contra el Génesis PN que le propinó la temporada pasada la peor derrota de su historia (6-2).
La celebración de Jorge Benguché tras su gol para el 0-2 del Olimpia contra el Génesis PN.
Jorge Benguché se abrazó con sus compañeros tras el segundo gol del Olimpia contra el Génesis PN.
Es apenas el segundo gol de Jorge Benguché en el Torneo Clausura 2026.