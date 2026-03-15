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Todos los ganadores de los Premios Oscar 2026

Una batallas tras otra’, la película de Paul Thomas Anderson, se coronó este domingo como la más galardonada de la 98 edición de los Óscar, con seis premios.

Todos los ganadores de los Premios Oscar 2026

Una batalla tras otra’, de Paul Thomas Anderson, se llevó seis premios en los Óscar 2026.
Los Ángeles, California

La 98 edición de los Premios Óscar, celebrada este domingo en Los Ángeles, reconoció a varias producciones destacadas del cine internacional, entre ellas Una batalla tras otra y Frankenstein, que se llevaron varios galardones durante la ceremonia.

A continuación, la lista de algunos de los ganadores de los Premios Óscar 2026:

Una Batalla Tras Otra:

Mejor Película

Mejor Guion Adaptado

Mejor Actor de Reparto: Sean Penn

Mejor Casting (nueva categoría)

Mejor Edición

Mejor Director: Paul Thomas Anderson

Frankenstein:

Mejor Diseño de Producción

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Diseño de Vestuario

Sinners:

Mejor Fotografía

Mejor Banda Sonora

Mejor Actor: Michael B. Jordan

KPop Demon Hunter:

Mejor Película Animada

Mejor Canción: Golden

Weapons:

Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan

Avatar: Fuego y Ceniza:

Mejores Efectos Visuales

F1:

Mejor Sonido

Sentimental Value:

Mejor Película Internacional

Hamnet:

Mejor Actriz: Jessie Buckley

La ceremonia de los Premios Óscar 2026 reunió en Los Ángeles a las principales figuras de la industria cinematográfica, celebrando lo mejor del cine del último año.

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Redacción La Prensa
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