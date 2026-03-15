Todos los ganadores de los Premios Oscar 2026

La 98 edición de los Premios Óscar, celebrada este domingo en Los Ángeles, reconoció a varias producciones destacadas del cine internacional, entre ellas Una batalla tras otra y Frankenstein, que se llevaron varios galardones durante la ceremonia.
A continuación, la lista de algunos de los ganadores de los Premios Óscar 2026:
Una Batalla Tras Otra:
Mejor Película
Mejor Guion Adaptado
Mejor Actor de Reparto: Sean Penn
Mejor Casting (nueva categoría)
Mejor Edición
Mejor Director: Paul Thomas Anderson
Frankenstein:
Mejor Diseño de Producción
Mejor Maquillaje y Peinado
Mejor Diseño de Vestuario
Sinners:
Mejor Fotografía
Mejor Banda Sonora
Mejor Actor: Michael B. Jordan
KPop Demon Hunter:
Mejor Película Animada
Mejor Canción: Golden
Weapons:
Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan
Avatar: Fuego y Ceniza:
Mejores Efectos Visuales
F1:
Mejor Sonido
Sentimental Value:
Mejor Película Internacional
Hamnet:
Mejor Actriz: Jessie Buckley
La ceremonia de los Premios Óscar 2026 reunió en Los Ángeles a las principales figuras de la industria cinematográfica, celebrando lo mejor del cine del último año.