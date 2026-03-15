Todos los ganadores de los Premios Oscar 2026

Los Ángeles, California

La 98 edición de los Premios Óscar, celebrada este domingo en Los Ángeles, reconoció a varias producciones destacadas del cine internacional, entre ellas Una batalla tras otra y Frankenstein, que se llevaron varios galardones durante la ceremonia.

A continuación, la lista de algunos de los ganadores de los Premios Óscar 2026:

Una Batalla Tras Otra:

Mejor Película

Mejor Guion Adaptado

Mejor Actor de Reparto: Sean Penn

Mejor Casting (nueva categoría)

Mejor Edición

Mejor Director: Paul Thomas Anderson

Frankenstein:

Mejor Diseño de Producción

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Diseño de Vestuario

Sinners:

Mejor Fotografía

Mejor Banda Sonora

Mejor Actor: Michael B. Jordan

KPop Demon Hunter:

Mejor Película Animada

Mejor Canción: Golden

Weapons:

Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan

Avatar: Fuego y Ceniza:

Mejores Efectos Visuales

F1:

Mejor Sonido

Sentimental Value:

Mejor Película Internacional

Hamnet:

Mejor Actriz: Jessie Buckley

La ceremonia de los Premios Óscar 2026 reunió en Los Ángeles a las principales figuras de la industria cinematográfica, celebrando lo mejor del cine del último año.