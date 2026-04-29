Fiscalía de Los Ángeles acusa a D4vd de usar motosierra en crimen de Celeste Rivas Hernández

Los Ángeles, Estados Unidos

La fiscalía del condado de Los Ángeles sostiene que el cantante D4vd presuntamente utilizó una motosierra para desmembrar el cuerpo de una adolescente de la que estaba abusando sexualmente, de acuerdo con documentos judiciales presentados este miércoles.

El escrito también asegura que el rapero, cuyo nombre real es David Anthony Burke, le amputó dos dedos a Celeste Rivas Hernández, de 14 años, para destruir un tatuaje que lo vinculaba con la joven fallecida, según reportó Los Angeles Times.

El cantante, de 21 años, se declaró inocente y enfrenta cargos con agravantes por el homicidio y mutilación del cadáver de la menor, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

Este miércoles la fiscal adjunta del condado de Los Ángeles, Beth Silverman, presentó un informe de nueve páginas donde detallaba las pruebas que planeaba presentar en el caso.

De acuerdo con la misma publicación, Silverman escribió que Burke asesinó a Hernández en abril de 2025 después de que la menor lo amenazada con revelar los abusos que había recibido de parte del cantante y arruinar su carrera musical.