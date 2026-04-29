Honduras captura a ruso solicitado en extradición y acusado de estafa y engaño

Un ciudadano de origen ruso, requerido en extradición por las autoridades de la Federación de Rusia, fue capturado este miércoles por equipos especializados de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con elementos de Inteligencia Policial.
El ruso fue identificado como Nikita Andreevich Kuleshin, de 39 años.
La detención se logró mediante labores de vigilancia y seguimiento, que permitieron ubicar al ciudadano originario de la ciudad de Leningrado, quien es requerido por autoridades judiciales en el marco de una solicitud internacional.
De acuerdo con la documentación oficial, la orden de captura se deriva de la Nota Verbal 198-2024, emitida por el Juzgado de Extradición de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, tras una petición formal presentada por la Federación de Rusia por la vía diplomática.
Acusado de fraude y engaño
Según el expediente, Kuleshin es acusado de los delitos de fraude, estafa y sustracción de bienes mediante engaño en cuantía considerable, tipificados en el artículo 159, apartado 4, del Código Penal ruso, en el marco de presuntas actividades de criminalidad económica transnacional.
Las autoridades hondureñas también ordenaron la emisión de alerta migratoria y la aplicación de medidas de aseguramiento, con el fin de garantizar su permanencia bajo custodia mientras avanzan las diligencias legales correspondientes.
El detenido será puesto a disposición del juzgado competente bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en el marco de los procesos de cooperación internacional en materia de extradición.