CNA pide revisar conflictos de interés en selección de autoridades del CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras

En el marco del proceso de selección de autoridades electorales , el Consejo Nacional Anticorrupción ( CNA ) hizo un llamado a la Comisión Especial del Congreso Nacional para que aplique con rigor el criterio de inexistencia de conflictos de interés e incompatibilidades éticas.

En el marco del proceso de selección de autoridades electorales, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) hace un llamado a la Comisión Especial del Congreso Nacional a aplicar con rigor el criterio de inexistencia de conflictos de interés e incompatibilidades éticas. En este...

El CNA señaló que tiene conocimiento de que algunos postulantes que continúan en el proceso mantienen acciones legales vigentes con el Estado de Honduras, ya sea en condición de demandantes o demandados. Entre ellos mencionó a Vilma Clementina Zúñiga D’Vicente, Víctor Manuel Murillo Lara, Agapito Alexander Rodríguez Escobar, Santos Roberto Peña Enamorado, Carlos Humberto Romero Andrade, Mariano Torres Flores y Gustavo Adolfo Zavala Umanzor.

La organización aclaró que esta situación no constituye, en ningún momento, un juicio anticipado ni una descalificación automática, al señalar que el acceso a la justicia es un derecho que debe ser plenamente respetado.

Sin embargo, advirtió que, frente a procesos judiciales en curso, es necesario evaluar bajo criterios de proporcionalidad y pertinencia si existe un posible conflicto directo con las funciones que los aspirantes podrían desempeñar en los órganos electorales.

Por ello, el CNA exhortó a la Comisión a profundizar en la revisión de cada caso, documentar sus valoraciones y garantizar que las decisiones se sustenten en criterios técnicos verificables.

Finalmente, la entidad enfatizó que la selección de autoridades electorales no solo implica el cumplimiento de requisitos formales, sino también la garantía de objetividad, integridad y la ausencia de condiciones que puedan comprometer el ejercicio de la función pública.