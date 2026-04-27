Elección en CNE y TJE: este miércoles sale el listado de 18 de 100 postulados

Tegucigalpa, Honduras

El proceso para elegir a los nuevos titulares y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) entró en su etapa más determinante, tras el cierre del plazo de recepción de documentos el pasado domingo. La Comisión Especial de Selección del Congreso Nacional se dispone a ejecutar un cronograma acelerado, con el objetivo de cubrir las vacantes generadas por las recientes destituciones mediante juicios políticos en los órganos electorales, en un contexto de alta vigilancia social por el impacto de estas instituciones en la transparencia de los próximos comicios. “Se han presentado 102 personas a dejar documentación, uno de ellos ha renunciado a través de su red social X, que es el abogado Renán Inestroza, que ha decidido no participar; quedan 100. De esos hay ocho que no han complementado todos los requisitos de documentación y tienen hasta el martes (hoy) para presentarlo”, informó Antonio Rivera Callejas, presidente de la comisión. Desde el lunes, equipos técnicos y diputados iniciaron la revisión individual de los expedientes para verificar que los postulantes cumplan con los requisitos de idoneidad y moralidad exigidos para integrar ambos órganos.

El cronograma establece que este martes por la mañana se aprobará formalmente el reglamento y se procederá al análisis conjunto de las hojas de vida. La meta es que para el miércoles se cuente con un listado reducido de aspirantes que avanzarán a la fase de entrevistas presenciales. “Para el miércoles ya tener un filtro, reducir los 100 a un número que va a determinar la comisión y empezar las audiencias públicas”, detalló Antonio Rivera Callejas, presidente de la comisión. Además, precisó que estas se desarrollarán en jornadas extendidas de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y de 2:00 de la tarde a 8:00 de la noche, entre miércoles y viernes. Como parte de las medidas para reforzar la credibilidad del proceso, el Congreso Nacional convocó a diversos sectores como observadores. Entre ellos figuran la Confraternidad Evangélica de Honduras, la Conferencia Episcopal de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). También participarán como testigos de calidad la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Asociación de Universidades Privadas, el Colegio de Abogados y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

La comisión especial del Congreso Nacional encargada de seleccionar a las nuevas autoridades electorales comenzará el próximo miércoles con las audiencias públicas a los aspirantes que buscan ocupar los cargos vacantes, confirmó este lunes su presidente, el diputado Antonio Rivera Callejas. Del total de 100 postulantes, 51 aspiran a integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los otros 49 buscan formar parte del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en un proceso que deberá concluir en los próximos días para remitir la nómina final al Congreso Nacional. Rivera Callejas detalló que durante las audiencias cada participante deberá responder preguntas mediante un mecanismo aleatorio para garantizar transparencia. Explicó que cada aspirante sacará sus preguntas de una tómbola antes de comparecer ante la comisión evaluadora. El parlamentario reconoció que el proceso enfrenta una fuerte presión por los tiempos establecidos en la ley, al considerar que el plazo es reducido frente al número de participantes inscritos. “Solo te dan cinco días para audiencias públicas y solo te dan tres días para una curricular. Entonces, es muy poco. Lo hicieron como que si iban a participar 30 personas y están participando 100”, cuestionó.