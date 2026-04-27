Congreso evaluará a aspirantes del CNE y TJE con “apego a la legalidad”

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional recibió más de 100 autopostulaciones para integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tras concluir el proceso de recepción de documentos que se desarrolló del 21 al 26 de abril.

En total, se contabilizan 60 aspirantes al CNE y 42 al TJE, cuyas nóminas ya fueron oficializadas por el Poder Legislativo.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, aseguró que el proceso de elección se desarrollará bajo criterios de legalidad y transparencia.

“En el Congreso Nacional actuaremos con estricto apego a la legalidad y con absoluta transparencia. La elección de los nuevos funcionarios del CNE y del TJE se fundamentará en los méritos de los autopostulados, garantizando procesos abiertos y acompañados por la veeduría de la sociedad civil”, afirmó Zambrano en su cuenta de X.