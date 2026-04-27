Congreso evaluará a aspirantes del CNE y TJE con “apego a la legalidad”

El Congreso Nacional recibió más de 100 autopostulaciones para integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tras concluir el proceso de recepción de documentos que se desarrolló del 21 al 26 de abril.
En total, se contabilizan 60 aspirantes al CNE y 42 al TJE, cuyas nóminas ya fueron oficializadas por el Poder Legislativo.
Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, aseguró que el proceso de elección se desarrollará bajo criterios de legalidad y transparencia.
“En el Congreso Nacional actuaremos con estricto apego a la legalidad y con absoluta transparencia. La elección de los nuevos funcionarios del CNE y del TJE se fundamentará en los méritos de los autopostulados, garantizando procesos abiertos y acompañados por la veeduría de la sociedad civil”, afirmó Zambrano en su cuenta de X.
El titular del Legislativo subrayó que, "los diputados asumimos el compromiso de fortalecer los órganos electorales y resguardar el Estado de derecho, demostrando con hechos nuestra voluntad política”.
Asimismo, Zambrano indicó que las decisiones estarán orientadas a responder a las demandas ciudadanas y a mejorar el sistema político-electoral. “Cada decisión responderá al anhelo del pueblo hondureño y estará orientada a perfeccionar nuestro sistema político-electoral”.
En el Congreso Nacional actuaremos con estricto apego a la legalidad y con absoluta transparencia. La elección de los nuevos funcionarios del CNE y del TJE se fundamentará en los méritos de los autopostulados, garantizando procesos abiertos y acompañados por la veeduría de la...— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) April 27, 2026
El presidente del Congreso también enfatizó la importancia de seleccionar perfiles idóneos para estos cargos: “Aseguraremos que quienes asuman estas altas responsabilidades sean ciudadanos honorables, con sólida capacidad profesional y un firme compromiso con la certidumbre, el respeto a la Constitución y la legislación electoral. Solo así evitaremos que se repitan los episodios de incertidumbre y desorden que tanto daño le causaron a Honduras”.
Aspirantes al CNE
Entre los aspirantes al Consejo Nacional Electoral (CNE) figuran Germán Oswaldo Altamirano, Alfredo Enrique Laínez, Olban Alberto Coello, José Arnulfo Lagos, Vilma Clementina Zúñiga, José Oved López, Walter Jeremías López, Rossel Renán Inestroza, Mirtha Gutiérrez Reyes, Boris David Rodríguez, Gabriel Adalberto Espinal, José Pompilio Ochoa, Santos Roberto Peña, Walter Alex Banegas, Idulio Melquíades Alonzo, Tomás Alfonso Cardona y Miguel Pineda Echeverría.
Además, Sergio Ottoniel Vélez, Erick Felipe Hernández, Carlos Humberto Romero, Héctor Manuel Alvarenga, Geovanny Antonio Arias, Eduardo Enrique Fuentes, Heriberto Baquedano Membreño, Germán Edgardo Leitzelar, Ruth Anabella Cruz, Sergio Vladimiro Coello, Gladis del Socorro Cruz, Laura Victoria Salgado y Nery Oswaldo Galo.
Asimismo, Roque Erwin Germer, Francisco Pascua, Sobeyda Judith Andino, Álvaro Josué Bardales, Allan Fernando Alvarenga, Marcos Palacios Castro, Martha Medina Reinoso, Tirso Sady Ulloa, Belkis Amador, Aixa Zelaya, Yahvé Salvador Sabillón, Fátima Mena Baide, Yovanny Dubón Trochez, Uvence Lara Oquelí, Vladimir Pineda Aguilar, Fernando Enrique Lezama, Rony Portillo, Carlos Yasser Salgado, Isaac Jiménez, Luis Guillermo Chávez, José Esteban Valladares, Cinthya Yanilda García, Roberto Budde Pavón, Alex Baquíz, Mauricio Castellanos, Marvin Díaz, Yolanda Banegas, Kenneth Rolando Madrid, Jennifer Bonilla y Noé Francisco Banegas.
Postulantes al TJE
Por su parte, entre los aspirantes al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se encuentran José Isabel Oyuela, Arístides Mejía Carranza, Karla Lizeth Romero, Claudia Lizeth Aguilera, Vilma Clementina Zúñiga, Rossel Renán Inestroza, Boris David Rodríguez, Juan Carlos Berganza, Landon Arnold Gough Ducker, Álvaro Josué Bardales y Víctor Manuel Murillo.
Además, Jacob Misael Flores, Agapito Alexander Rodríguez, Nilia Raquel Ramos, Ramón Enrique Barrios, Olimpia Astrid Bustillo, Idulio Melquíades Alonzo, Santos Roberto Peña, Eva Fabiola Castro, Ada Griselda Montoya, Miguel Pineda Echeverría, Erick Felipe Hernández, Mario Amílcar Portillo, Heriberto Baquedano Membreño, Ruth Anabella Cruz, Edson Javier Argueta, Gladis del Socorro Cruz y Mariano Torres Flores.
También, Therlyn Mejía, Marco Antonio Zelaya, Sandra Nelly Henríquez, Hugo Xavier Morales, Wilfredo Méndez González, Feliz Antonio Ávila, Carlos Roberto Calix, Allan Fernando Alvarenga, Nahum Amílcar Rivera, Marcos Palacios Castro, Gustavo Adolfo Zavala, Iris Gisselle Claros, Sobeyda Judith Andino y Karen Yohana Guandique.
Tras el cierre de postulaciones, el Congreso Nacional continuará con la etapa de subsanación de documentos los días 27 y 28 de abril, como parte del proceso previo a la selección de las nuevas autoridades electorales. La elección se da luego de la destitución, mediante juicio político, del exconsejero del CNE Marlon Ochoa y del exmagistrado del TJE Mario Morazán.