Lista completa de los candidatos a magistrados que buscan llegar al TJE

Este domingo 26 de abril finaliza el período de autopostulación para aspirar a cargos en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), habilitado de 6:00 a.m. a 12:00 del mediodía. El proceso se abrió tras la destitución del magistrado Mario Morazán y de los suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, lo que dejó vacantes dentro del órgano electoral. ¿Quiénes buscan integrar el TJE?