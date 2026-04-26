Lista completa de los candidatos a magistrados que buscan llegar al TJE

Este domingo 26 de abril finaliza el período de autopostulación para aspirar a cargos en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), habilitado de 6:00 a.m. a 12:00 del mediodía. El proceso se abrió tras la destitución del magistrado Mario Morazán y de los suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, lo que dejó vacantes dentro del órgano electoral. ¿Quiénes buscan integrar el TJE?
Entre los aspirantes figura Ramón Enrique Barrios, abogado y catedrático universitario con trayectoria en el ámbito público. Se desempeñó como diputado por Cortés en el período 2022-2026 bajo el Partido Libertad y Refundación (Libre).
También figura Nilia Raquel Ramos, abogada y exfiscal del Ministerio Público de Honduras entre 2007 y 2015. Ha participado en casos de alto impacto, representando a Francisco Quiroz y a Ramón Bertetty.
Entre los postulantes también se encuentra Arístides Mejía Carranza, quien fungió como presidente y juez del Tribunal Supremo Electoral entre 2004 y 2005. Posteriormente, se desempeñó como secretario de Defensa Nacional de 2006 a 2009 durante el gobierno de Manuel Zelaya.
También aspira Karla Lizeth Romero, exjueza de sentencia y excandidata a diputada por el Partido Liberal de Honduras. Posee tres maestrías internacionales y acumuló más de 20 años de trayectoria como jueza en la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
También figura Heriberto Baquedano Membreño, quien en 2022 se autopostuló como consejero del Consejo Nacional Electoral de Honduras tras la salida de Rixi Moncada para asumir como secretaria de Finanzas en el gobierno de Xiomara Castro. Previamente, en 2014, también aspiró a dirigir el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Entre los aspirantes también se encuentra Juan Carlos Berganza, especialista en derecho penal y constitucional. Ha ejercido como apoderado legal de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y del exalcalde Jorge Neftalí Romero.
También se postula Rossel Renán Inestroza Martínez, ingeniero, abogado y exdiputado del Partido Nacional de Honduras. Asimismo, presentó su aspiración para cargos de consejero propietario o suplente en el Consejo Nacional Electoral de Honduras, tras la destitución de Marlon Ochoa y la renuncia de Karen Rodríguez.
Entre los aspirantes figura Agapito Alexander Rodríguez, quien se desempeñó como diputado suplente del Partido Nacional de Honduras por Lempira en los periodos 2014-2018 y 2018-2022. Posteriormente, en diciembre de 2025, fue juramentado como director ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas durante la administración de Xiomara Castro.
El abogado José Isabel Oyuela se convirtió en el primer postulante en presentar su candidatura a magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Su inscripción marcó el inicio del proceso de autopostulaciones para integrar este órgano electoral.
También figura Álvaro Josué Bardales, quien según su información pública cuenta con dos maestrías: una en Derecho Procesal Civil y Mercantil y otra en Administración de Justicia Civil. Además, es socio fundador de una firma legal, lo que respalda su experiencia en el ejercicio profesional del derecho.
También se postula Santos Roberto Peña Enamorado, excandidato a diputado por el Partido Nacional de Honduras, quien no logró ser electo en los comicios generales. Aspira simultáneamente a un cargo como consejero propietario o suplente en el Consejo Nacional Electoral de Honduras.
Entre los aspirantes se encuentra Mario Amílcar Portillo, diputado propietario por el departamento de Intibucá bajo la bandera del Partido Libertad y Refundación (Libre). Su perfil refleja experiencia en el ámbito legislativo y participación activa en la política nacional.
También figura Miguel Pineda Echeverría, quien se desempeñó como secretario general de la Secretaría de Salud de Honduras desde agosto de 2022, durante la administración de Xiomara Castro. Su trayectoria incluye experiencia en la gestión pública dentro del sector salud.
También figuran Olimpia Astrid Bustillo, el juez de sentencia Idulio Melquiades Alonzo, quien además busca cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral de Honduras, así como Eva Fabiola Castro, Ada Griselda Montoya y Erick Felipe Hernández, este último también con aspiraciones simultáneas dentro del CNE.
A la lista se suman Claudia Lizeth Aguilera, actual secretaria adjunta del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras, con experiencia previa en el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sustentable; así como Vilma Clementina Zúñiga y Boris David Rodríguez, ambos también con aspiraciones en el Consejo Nacional Electoral de Honduras. Completan el listado Landon Arnold Gough Ducker, Víctor Manuel Murillo y Jacob Misael Flores