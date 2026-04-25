Real España celebra, Olimpia sufre y discusión de compañeros, culpable y desmayo

Mira las mejores fotos del partidazo que protagonizaron Real España y Olimpia en juego realizado la noche de este sábado 25 de abril en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Real España comenzó perdiendo 2-0 en casa, pero de forma brillante le dio la vuelta y se lo ganó 3-2 al Olimpia en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
El 11 titular del Olimpia que sufrió una amarga caída en San Pedro Sula ante Real España.
Esta bella aficionada del Real España causó furor en el estadio Morazán de San Pedro Sula. La captamos en el sector de palco.
Preocupación por el estado del césped del estadio Morazán ya que se notó en malas condiciones.
Olimpia se puso en ventaja con gol del defensor uruguayo Facundo Queiroz apenas a los 15 minutos del primer tiempo.
Jugadores del Olimpia celebrando el gol de Queiroz que los ponía en ventaja en el estadio Morazán.
A los 25 minutos del primer tiempo, el argentino Sayago del Real España desperdició una falta penal que fue revisada en el FVS. El remate del sudamericano dio en el palo.
El 2-0 del Olimpia llegó a los 31 minutos del primer tiempo tras un centro de José Mario Pinto que no pudo rechazar Buba López, portero del Real España.
Benguché señaló que no había tocado el balón tras el centro de José Mario Pinto que se metió al fondo de las redes.
Cuando peor la pasaba llegó el gol del descuento de Real España y fue obra de Nixon Cruz a los 37 minutos del primer tiempo.
El argentino Sayago tuvo su revancha y marcó su gol para poner el empate parcial a favor del Real España a los 45 minutos de la primera parte.
Edrick Menjívar es el señalado en Olimpia ya que tuvo que ver en los goles del Real España.
Discusión entre compañeros: Molestia de Chirinos y le reclamó a Jorge Álvarez tras el segundo gol del Real España.
Raúl García también le reclamó a Jorge Álvarez luego del gol del Real España que marcó Sayago.
Edrick Menjívar ha sido cuestionado en las redes sociales por los goles encajados.
Nixon Cruz agredió a Félix García y tras revisar la acción en el FVS fue expulsado. Era el minuto 79.
Nixon Cruz dejó a su Real España con diez jugadores . Pasó de ser el MVP a villano en ese momento.
En el segundo tiempo un aficionado se desvaneció y fue auxiliado de forma inmediato. Lo tuvieron que retirar del estadio Morazán y fue llevado a un centro médico.
Un momento curioso se dio en el tramo final luego de que el defensor Clinton Bennet chineó a Roberto Osorto del Real España.
Roberto Osorto fue sujetado por Clinton Bennet y en un sector de la plantilla del Real España eso provocó molestia.
Y Anthony García se puso el traje de héroe tras marcar el gol de la victoria de 3-2 del Real España ante Olimpia cuando se jugaba el minuto 87.
Anthony García celebrando su gol marcado que le dio un triunfazo de 3-2 al Real España ante Olimpia.
Increíble, pero algunos directivos y aficionados del Real España mostraron una conducta que dejó mucho qué desear al mostrar señas obscenas y cortes de manga al final del partido peleando con el cuerpo técnico del Olimpia.
La locura se desató en la afición del Real España tras ganarle con remontada incluida al Olimpia. La máquina lo ganó terminando con diez en el campo.
Real España, con uno menos, cumplió la tarea y este sábado 25 de abril logró una enorme remontada ante el Olimpia (3-2) en el Estadio Morazán en el juego correspondiente a la jornada 21 del torneo Clausura 2026.