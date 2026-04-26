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Horóscopo de hoy, 26 de abril, predicciones de cada signo zodiacal

  • Actualizado: 26 de abril de 2026 a las 00:00 -
Horóscopo de hoy, 26 de abril, predicciones de cada signo zodiacal
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Date asimismo algún pequeño capricho personal.

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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Comenzarás a ver la luz al final del túnel, tal vez el proceso de autocrítica te haya resultado doloroso, pero es muy necesario para llegar a conclusiones que te hubieran costado mucho más por otras vías. Verás el futuro con optimismo.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). A estas alturas has conseguido un ambiente de estabilidad en el terreno laboral, y también debes aprender a disfrutar en ese campo, porque de lo contrario el aburrimiento acabará por matar tu creatividad.
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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). La jornada de descanso puede hacerte prisionero de tus propias responsabilidades si no has conseguido resolver ciertos temas en días recientes. Toma nota para el futuro, porque también afectará a tu familia y amigos.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). El día se presentará muy propicio para actividades que te alejen de la tensión acumulada, puedes practicar algún deporte o salir a disfrutar de la Naturaleza. Por cansado que te sientas, después de hacerlo te invadirá una sensación muy placentera.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Las pequeñas adversidades domésticas típicas de una jornada de domingo amenazan con estropearte los planes. Si no pierdes los nervios y controlas la situación, encontrarás recursos rápidamente para salvar la situación y disfrutar al menos de unas horas de relajo.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Recuperarás un proyecto personal que habías tenido que aparcar hace tiempo. Pero la realidad ya no es la que era: tendrás que adaptarte a las nuevas circunstancias, o corres el riesgo de que el resultado final acabe defraudándote.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Se adivinan complicaciones de salud que podrían surgir de tu espíritu aventurero; si viajas a destinos exóticos, extrema las precauciones de higiene en cuanto al agua o la comida, y por supuesto preocúpate de tener al día la vacunación.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Conseguirás acabar la semana con alguna sorpresa en el terreno laboral que te alegre el día y te aleje de la rutina en que sueles desenvolverte. Confía en tus compañeros y déjate llevar, aunque ese no suela ser tu estilo; encontrarás nuevos alicientes.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Te sentirás defraudado ante una situación que deja de mala manera a alguien a quien aprecias, y puedes pensar en hacer algo por repararlo. No debes ser tan exigente con las personas que quieres, todos cometemos errores, incluido tú.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Comenzarás a tener las ideas muy claras sobre por dónde puedes dirigir tus intereses profesionales y personales, y deberás mantener fortaleza de ánimo suficiente para no desviarte al primer contratiempo que te surja. Mucho ánimo.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Comenzarás a tener las ideas muy claras sobre por dónde puedes dirigir tus intereses profesionales y personales, y deberás mantener fortaleza de ánimo suficiente para no desviarte al primer contratiempo que te surja. Mucho ánimo.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Comenzarás a tener las ideas muy claras sobre por dónde puedes dirigir tus intereses profesionales y personales, y deberás mantener fortaleza de ánimo suficiente para no desviarte al primer contratiempo que te surja. Mucho ánimo.

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