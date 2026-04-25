Trump rompe el silencio: “un tirador fue detenido”, tras supuesto atentado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue retirado la noche de este sábado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca por un operativo de seguridad.
Hasta ahora, no se ha precisado el motivo exacto de la evacuación, aunque versiones preliminares apuntan a que se habrían escuchado detonaciones en el área del vestíbulo del hotel Hilton en Washington, lo que provocó la salida inmediata del mandatario y los miembros de su gabinete que lo acompañaban.
Un reportero de EFE presente en el evento relató que, desde las afueras del salón principal donde se desarrollaba la cena, se percibieron varias detonaciones.
En el interior, el acto transcurría con normalidad y tenía como punto central una mesa ubicada en una tarima, donde se encontraban el presidente y la primera dama.
Minutos después de ser retirado del lugar por razones de seguridad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a través de sus redes sociales que un sospechoso armado había sido detenido. Además, indicó que recomendó que la actividad continuara según lo previsto.
"El tirador ha sido detenido, y he recomendado que 'el espectáculo continúe', pero nos guiaremos completamente por las autoridades", escribió Trump en su red Truth Social.
El Servicio Secreto de Estados Unidos, encargado de sacar al presidente y a otros funcionarios del evento y de resguardar el recinto, informó mediante un comunicado que todas las personas evacuadas se encuentran a salvo.
"Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía", añadió Trump en su mensaje.
Asimismo, señaló que, en coordinación con la Policía Metropolitana de Washington, se mantiene abierta una investigación por un incidente con arma de fuego registrado en uno de los puntos de control del hotel, donde un sospechoso fue detenido.
En caso de que se confirme que se trató de un intento de ataque, este sería el tercer episodio de este tipo del que habría salido ileso Donald Trump. El primero ocurrió en 2024, durante un acto en Butler, Pensilvania, cuando un tirador abrió fuego y uno de los proyectiles le rozó la oreja derecha.