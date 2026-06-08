Cynthia Klitbo responde a las críticas por salir con un hombre 30 años menor

“Pues está muy feliz, la verdad es un buen chavo, yo ya lo conocí entonces yo apoyo 100% la relación, y aparte tampoco es algo que yo pueda decir, finalmente es la relación de mi mamá, y mi mamá es una persona, no solamente es mi mamá, siento que a veces hay esa confusión de que cuando una mujer ya es madre, ya no es mujer. Y eso es algo muy falso y tenemos que dejar esa mentalidad. Y mi mamá está muy feliz y tiene una muy buena pareja y estoy muy feliz por ella. Y espero que todo el mundo la apoye, la verdad”, dijo la hija de la icónica actriz.