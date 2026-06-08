Cynthia Klitbo responde a las críticas por salir con un hombre 30 años menor

La actriz mexicana Cynthia Klitbo dio a conocer recientemente que se está dando una oportunidad en el amor con Luis Rodríguez, un director de cine con el que tiene una gran conexión.
“Estamos muy contentos, bien acoplados, bien a gusto”, declaró en un reciente encuentro con medios de comunicación. “Tiene 30 años, pero para la edad que tiene, tiene un trabajo importante y aparte tiene una muy buena preparación, estudió psicología social y después se fue a estudiar a Cuba cinematografía y ha estudiado fotografía, es bastante maduro”, detalló.
El noviazgo ha acaparado titulares por la diferencia de edad de casi tres décadas que existe entre ambos, algo que no parece quitarle el sueño en lo más mínimo a la intérprete de 59 años.
“Yo la verdad es que me cae muy gordo esto en una sociedad tan patriarcal los juicios porque, a ver, nadie preguntó nada cuando Alexis Ayala estaba casado con una chava más joven, tampoco dicen nada cuando Juan Ferrara anda con alguien, ¿por qué tenemos que hacer un hincapié en la diferencia de edades solo porque yo soy mujer?”, expresó Klitbo.
La actriz envió un mensaje a quienes se creen con el derecho de juzgarla. “Que obtengan una vida”, les recomendó.
“Yo en lo personal soy una mujer muy gozosa, no me preocupa lo que digan porque nadie me mantiene. Estos seis años que estuve sola nadie vino a mi casa a tocar la puerta y decir: ‘Te voy a presentar a un amigo’, entonces tampoco tienen derecho a meterse en mi vida privada”, dejó claro.
Por último, Klitbo resaltó que lo que ella hace es “tratar de ser una mujer vanguardista” y “ser punta de lanza para otras mujeres” de su generación.
“Yo voy en punta de lanza para que otras mujeres se vean en la libertad...”, señaló. Lejos de mostrarse preocupada por la diferencia de edad, la protagonista de telenovelas aseguró sentirse feliz y respaldada por su familia. De hecho, fue su propia hija quien salió en defensa de la relación y pidió respeto para la decisión de su madre.
“Pues está muy feliz, la verdad es un buen chavo, yo ya lo conocí entonces yo apoyo 100% la relación, y aparte tampoco es algo que yo pueda decir, finalmente es la relación de mi mamá, y mi mamá es una persona, no solamente es mi mamá, siento que a veces hay esa confusión de que cuando una mujer ya es madre, ya no es mujer. Y eso es algo muy falso y tenemos que dejar esa mentalidad. Y mi mamá está muy feliz y tiene una muy buena pareja y estoy muy feliz por ella. Y espero que todo el mundo la apoye, la verdad”, dijo la hija de la icónica actriz.
Durante el encuentro con los medios, Klitbo también fue cuestionada sobre la posibilidad de llegar nuevamente al altar, una idea que descartó de inmediato. “No, hombre, ¿cómo crees? No, yo ya estoy muy vieja para esas cosas. Al altar no, no, no”.