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Horóscopo de hoy, 25 de abril, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 25 de abril, predicciones de cada signo zodiacal
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Poco a poco te entrarán las ganas de reuniones y fiestas con tu gente.

Fotos Shutterstock
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La jornada será especialmente idónea para los Aries que quieran compartir el tiempo libre con hijos o personas muy próximas de la familia. Encontrarán la tranquilidad y el tono justo para profundizar en los temas que interesan.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Tendrás hoy una jornada espectacular, en la que te saldrá todo a pedir de boca, disfrutarás como un niño y no tendrás ningún tipo de remordimiento, porque sabes que otros días te toca dar el callo.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Jornada muy indicada para el sosiego y la paz interior; te sentirás muy arropado por tu pareja o por la familia, y no necesitarás esconderte del resto del mundo.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Te convendrá ser más flexible ante las cosas que realmente se pueden, y tal vez se deben cambiar, aunque creas que pierdes autoridad; en ocasiones gastas demasiadas energías en asuntos que no te llevarán a ningún lado.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Buena jornada para las conversaciones pendientes con amigos, familiares o compañeros de trabajo de cierta confianza; si existe algún problema que no ha sido resuelto, encontrarás la forma de solucionarlo y acabarás pasándolo bien incluso.
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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Se aproxima un tiempo de actividades que no necesariamente contarán en tu currículum laboral, relacionadas con la cultura o los viajes, pero que te pueden dar ideas muy buenas si tienes pensado poner un negocio.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La economía se desarrolla por ámbitos de calma y tranquilidad, aunque emulando el éxito de amigos o familiares, podría picarte el gusanillo de invertir tus ahorros e incluso endeudarte modestamente para montar un negocio.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tendrás que prestar en estos días especial atención a todo lo relativo a hipotecas, seguros, escrituraciones de propiedades, herencias y demás cuestiones que lleven implicadas gestiones de tipo legal, porque te puedes jugar un buen dinero.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Procurarás solventar el desgaste nervioso que has tenido esta semana, en especial en su segunda parte, con la práctica de algún deporte o simplemente dando largos paseos por la Naturaleza cuando tengas tiempo.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La desconfianza en la gente de tu alrededor en el trabajo puede llevarte a una situación cercana a la paranoia, fuera de toda realidad. Necesitas encontrar a alguien con quien poder comentar las cuestiones del día a día, y seguro que lo tienes a la vista.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Excelente día para los asuntos del corazón. Puedes avanzar en una relación afectiva que no está consolidada. Abandona los titubeos y ves directamente a demoler los obstáculos para encontrar un camino que te sea propicio.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Si mantienes una relación sentimental que no está clara, no dejes pasar el tiempo para ver si se soluciona. Esta actitud puede ser errónea; debes aclararla tú. Si realmente estabas esperando algo, háblalo directamente, con sinceridad.
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