Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán luz este domingo 26 de abril

n San Pedro Sula, los cortes programados en el circuito CIR-L242 comprenderán desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, abarcando barrios y colonias como Barrio Concepción, Barrio Santa Anita, Barrio Santa Ana, Barrio San Fernando (oeste), colonia Ruíz (este), Barrio Morazán, colonia Las Vegas, colonia Esquipulas, residencial Andalucía y colonia Ideal. También se verán afectadas empresas y comercios como YKK Honduras, Acosa, Diunsa Super Store —incluyendo Pizza Hut, Popeyes, T.G.I. Fridays, Little Caesar y Supermercado La Colonia— en la salida hacia La Lima. El corte incluye además el Estadio Jaime Villegas, el campo de fútbol Sergio Amaya, Diacero, el Centro de Salud Miguel Paz Barahona, Barrio Medina (norte), Barrio Suncery, el Mercado Dandy, el Mercado El Rápido, el Mercado Medina y el Barrio El Hipódromo.