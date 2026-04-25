Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán luz este domingo 26 de abril

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este domingo 26 de abril del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, se realizarán cortes de energía eléctrica en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde que afectarán importantes puntos comerciales y empresariales como Pepsi, Cargo Expreso, el Parque Empresarial Loarque, Megalarach Anillo Periférico, Supermercado La Colonia Anillo Periférico y Fanasa, así como zonas aledañas.
Asimismo, dentro del mismo horario, otras áreas del Distrito Central también se verán impactadas, entre ellas las instalaciones de Hondutel, Injupeemp, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el edificio Defomin, Loma Linda Norte, Loma Linda Sur, Torre Alta Vista, Torre Avalon y sectores cercanos.
n San Pedro Sula, los cortes programados en el circuito CIR-L242 comprenderán desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, abarcando barrios y colonias como Barrio Concepción, Barrio Santa Anita, Barrio Santa Ana, Barrio San Fernando (oeste), colonia Ruíz (este), Barrio Morazán, colonia Las Vegas, colonia Esquipulas, residencial Andalucía y colonia Ideal. También se verán afectadas empresas y comercios como YKK Honduras, Acosa, Diunsa Super Store —incluyendo Pizza Hut, Popeyes, T.G.I. Fridays, Little Caesar y Supermercado La Colonia— en la salida hacia La Lima. El corte incluye además el Estadio Jaime Villegas, el campo de fútbol Sergio Amaya, Diacero, el Centro de Salud Miguel Paz Barahona, Barrio Medina (norte), Barrio Suncery, el Mercado Dandy, el Mercado El Rápido, el Mercado Medina y el Barrio El Hipódromo.
Por su parte, en el circuito CIR-L244 de San Pedro Sula, la interrupción del servicio se desarrollará en horario de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, afectando la colonia Fernández Guzmán, colonia Tepeaca, colonia Aurora, Alucom, Megaplaza, Industrias Panavisión, la clínica periférica IHSS Tepeaca, Navidad, Modesto Rodas, Cabañas, Gran Villa, La Libertad y Teletón. De igual forma, se verán impactadas la colonia Pastor Zelaya I y II, Barrio Cabañitas, colonia Flor del Valle (este), San José Cahsa, colonia El Triángulo, colonia Goybi, Cottonwise y la colonia Valle de Sula (este), además de sus zonas aledaña