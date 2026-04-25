Locura por traspaso de Dereck Moncada a Europa: así reaccionó la prensa

La prensa deportiva ha reaccionado con asombro ante la confirmación del fichaje de Dereck Moncada por el FC Lugano de Suiza.
HCH Deportes: El delantero Dereck Moncada fue comprado por el Lugano de Suiza. El catracho de 18 años, en tan solo una temporada en el fútbol sudamericano, fue traspasado al fútbol europeo.
El periodista de Diario La Prensa, German Alvarado, opinó lo siguiente: ""
El periodista deportivos, César Merlo, opino lo siguiente: "Necaxa vende a Dereck Moncada al Lugano, en la compra más cara en la historia del club suizo".
Diario La Prensa: "Sorpresa: el hondureño Dereck Moncada jugará en el fútbol europeo."
El periodista deportivo, Omar Gutiérrez, opinó los siguiente: "La joya hondureña es nuevo jugador del FC Lugano y se convierte en el fichaje más caro en la historia del club helvético, firmando un contrato de cinco años. Salió de Honduras y en tan solo cuatro meses ficha en Europa".
AS USA Latino: "Necaxa y el negocio perfecto con Dereck Moncada".
El Medio.com: "El club Inter de Bogotá, equipo que es propiedad del Club Necaxa, acaba de hacer la venta más cara en su historia: lograron el traspaso del delantero hondureño Dereck Moncada al Lugano de Suiza."
Diario Deportivo DIEZ: "Periodista argentino, especialista en fichajes, confirma que Dereck Moncada se marcha a Europa: "Es la compra más cara de la historia del club".
Mariano Olsen: "El delantero hondureño Dereck Moncada (18) fue transferido al Lugano de Suiza. La negociación se cerró con el Club Necaxa, propietario de su ficha, en 3,500,000 de dólares. Así, Moncada culmina su breve etapa de préstamo en Inter de Bogotá con 5 goles en 15 partidos."
LIGA MX BRASIL: "Necaxa vende a Dereck Moncada al Lugano, de Suiza".
Deportes TVC: "¡Bombazo! Dereck Moncada se despediría de Colombia y sería comprado por un club suizo en una operación histórica".
El periodista deportivo, De La Rocha, declaró lo siguiente: "Confirmado: Dereck Moncada firmará un contrato de 5 años con Associazione Calcio Lugano".
Zona Concacaf: "¡Hondureño a Europa! Informa el periodista César Luis Merlo que el Necaxa acaba de vender al extremo catracho Dereck Moncada (18) al FC Lugano de la primera división suiza. Esta fue la venta más cara de su historia de acuerdo al periodista argentino. Venta definitiva por cinco años. El catracho hará sus maletas para desembarcar en el viejo continente la siguiente temporada".
Colombia Scouts: "Se puede decir que la vitrina de Dereck Moncada se la dio la liga colombiana; buen proyecto de jugador el hondureño, ojalá podamos ver más jóvenes talentos de ese país en nuestro fútbol."