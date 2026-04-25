Locura por traspaso de Dereck Moncada a Europa: así reaccionó la prensa

Zona Concacaf: "¡Hondureño a Europa! Informa el periodista César Luis Merlo que el Necaxa acaba de vender al extremo catracho Dereck Moncada (18) al FC Lugano de la primera división suiza. Esta fue la venta más cara de su historia de acuerdo al periodista argentino. Venta definitiva por cinco años. El catracho hará sus maletas para desembarcar en el viejo continente la siguiente temporada".