Tres escándalos en Francia antes del Mundial 2026: Ultimátum de Dembélé a Mbappé

La selección de Francia aún no ha debutado en el Mundial 2026 y ya se encuentra envuelta en varios focos de tensión que han generado preocupación dentro de la concentración de los Bleus.
A pocos días del inicio de la máxima cita futbolística, la relación entre algunos jugadores y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) atraviesa momentos delicados debido a desacuerdos relacionados con la distribución de entradas, los derechos de imagen y asuntos internos del vestuario.
Uno de los primeros conflictos surgió tras una reunión entre la plantilla y el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo.
Durante el encuentro, el dirigente comunicó a los jugadores que cada integrante del equipo dispondrá de ocho entradas para los encuentros mundialistas, aunque únicamente dos serán gratuitas. Las seis restantes deberán ser adquiridas por los propios futbolistas.
La decisión provocó malestar dentro del vestuario. Varios internacionales consideran insuficiente el número de boletos asignados, especialmente porque muchos familiares y allegados tienen previsto viajar a Estados Unidos para acompañar al equipo durante la competición
La medida ha sido interpretada como una falta de flexibilidad por parte de la Federación, generando inconformidad entre los jugadores.
A ello se suman las negociaciones sobre el reparto de las primas económicas derivadas de la participación en la Copa del Mundo. Aunque el tema ha generado debate, desde la cúpula federativa aseguran que las conversaciones avanzan de forma positiva y que existe confianza en alcanzar un acuerdo antes del estreno de Francia en el torneo.
Cuando parecía que la situación comenzaba a estabilizarse, surgió una nueva controversia. El protagonista es Kylian Mbappé, quien expresó su malestar después de que su imagen fuera utilizada en una campaña publicitaria vinculada a una casa de apuestas.
Según reveló L'Équipe, el delantero del Real Madrid apareció en una promoción junto a Rayan Cherki, Désiré Doué, Michael Olise y Ousmane Dembélé. La campaña fue difundida durante el amistoso frente a Costa de Marfil y no fue bien recibida por el capitán francés.
La postura de Mbappé no es nueva. El atacante lleva años defendiendo el control de sus derechos de imagen y ha manifestado en repetidas ocasiones su rechazo a ser asociado con empresas de apuestas deportivas o determinadas marcas comerciales. Por ello, el episodio reavivó antiguas diferencias entre la estrella francesa y la Federación.
Mientras las polémicas externas ocupan titulares, dentro de la concentración también se producen conversaciones importantes de cara al rendimiento del equipo. Una de las voces con mayor peso en la actualidad es la de Ousmane Dembélé.
El atacante del PSG atraviesa el mejor momento de su carrera. Su crecimiento futbolístico, sumado a los títulos conquistados y a su consolidación como una de las figuras más importantes del fútbol mundial, le han otorgado una influencia cada vez mayor dentro del grupo dirigido por Didier Deschamps.
De acuerdo con la prensa francesa, Dembélé le habría recomendado a Mbappé aumentar su participación en labores defensivas y en la presión sin balón para fortalecer el funcionamiento colectivo de Francia durante la Copa del Mundo.
Para Dembélé, una mayor contribución de Mbappé en la recuperación del balón podría marcar la diferencia y convertir a Francia en un equipo aún más sólido en la lucha por conquistar el título mundial.
Entre desacuerdos con la Federación, polémicas publicitarias y ajustes internos dentro del grupo, Francia llega al Mundial 2026 con varios asuntos por resolver.
Sin embargo, la calidad de su plantilla y la experiencia de sus figuras mantienen intactas las aspiraciones de una selección que vuelve a presentarse como una de las grandes candidatas a levantar la Copa del Mundo.