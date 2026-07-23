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Cristiano Ronaldo recibe curiosa petición tras el Mundial 2026: "Hay temor"

El futuro de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa vuelve a estar en el centro de la polémica.

Cristiano Ronaldo recibe curiosa petición tras el Mundial 2026: Hay temor
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La posible despedida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal ya genera preocupación mucho más allá del aspecto deportivo.

 Fotos Instagram.
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Diversos análisis apuntan a que la Federación Portuguesa de Fútbol podría enfrentar un fuerte impacto en términos de exposición mediática, patrocinadores e ingresos comerciales una vez que el máximo referente del fútbol luso decida poner fin a su carrera internacional.
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El impacto de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de los goles y los títulos. Su imagen ha convertido a Portugal en una de las selecciones con mayor alcance global, atrayendo millones de aficionados, importantes acuerdos comerciales y una enorme atención mediática en cada convocatoria.
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Para muchos patrocinadores, la presencia de CR7 ha sido un factor determinante para vincular su marca con la federación portuguesa.
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Daniel Sá, director ejecutivo del Instituto Portugués de Administración de Marketing (IPAM), resumió esa realidad con una contundente afirmación: "Desde el punto de vista de una marca, Cristiano Ronaldo es incomparablemente más importante que toda la selección de Portugal".
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Las palabras del especialista reflejan la magnitud del fenómeno Cristiano. Cada partido de la selección portuguesa ha estado acompañado por una enorme expectativa internacional centrada en el delantero, quien se convirtió en un ícono global que trasciende el deporte.
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Diversas versiones apuntan a que la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) estaría haciendo todo lo posible para que el cinco veces ganador del Balón de Oro prolongue su carrera internacional, consciente de que su despedida supondría un duro golpe tanto en el aspecto deportivo como en el económico y comercial.
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Aunque la FPF no ha confirmado públicamente que exista una estrategia para convencer a Cristiano de continuar, el debate ha cobrado fuerza después de que especialistas en marketing deportivo advirtieran sobre las consecuencias que tendría para la imagen de la selección portuguesa la salida del futbolista más importante de su historia.
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Durante más de dos décadas, Cristiano Ronaldo ha sido mucho más que el capitán de Portugal. Su figura ha trascendido el fútbol para convertirse en una de las marcas personales más poderosas del mundo.
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Cada convocatoria, cada partido y cada aparición del delantero generan millones de interacciones en redes sociales, enormes audiencias televisivas y un interés mediático que pocas selecciones nacionales pueden igualar.
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En Portugal todavía existe la ilusión de ver a Cristiano Ronaldo disputar el Mundial de 2030, un torneo que tendría un significado muy especial para el país.
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La edición centenaria de la Copa del Mundo contará con Portugal como uno de los anfitriones junto a España y Marruecos, un escenario que muchos consideran ideal para que el máximo ídolo del fútbol portugués pueda despedirse de la selección ante su afición.
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Aunque para entonces el delantero tendría 45 años, tanto aficionados como exfutbolistas y diversos sectores del fútbol luso mantienen la esperanza de que su extraordinaria condición física, su disciplina y su constante ambición le permitan llegar a la cita mundialista.
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Más allá del desafío deportivo que supondría competir a esa edad, la presencia de Cristiano representaría un acontecimiento histórico y un enorme impulso para el torneo, convirtiendo su posible participación en uno de los grandes sueños del fútbol portugués.
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Mientras Cristiano Ronaldo continúa concentrado en los desafíos deportivos que aún tiene por delante, el debate sobre su retiro internacional sigue abierto
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Lo único seguro es que, cuando llegue ese día, Portugal no solo despedirá a su máximo ídolo, sino también al jugador que revolucionó la imagen de toda una selección y la convirtió en una potencia deportiva y comercial a nivel global.
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