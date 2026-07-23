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Del Mundial a Honduras, héroe de Olimpia para ganar Supercopa y cariñitos a jugador de Motagua

Las bellas chicas que robaron miradas en la Supercopa de Honduras y el debutante que hizo historia con Olimpia ante Motagua.

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Las imágenes que no viste del triunfo del Olimpia (1-0) sobre Motagua para conquistar el título de la Supercopa de Honduras con gol de un debutante en el fútbol hondureño.

 FOTOS: Alex Pérez y Marvin Salgado
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Los fuegos artificiales iluminaron el estadio Nacional Chelato Uclés antes del inicio del partido de la Supercopa de Honduras entre Olimpia y Motagua.
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El cariñoso saludo entre los entrenadores Eduardo Espinel y Javier López antes del arranque del partido.
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Este es el bonito trofeo de la Supercopa de Honduras que conquistó el Olimpia.
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Las bellas chicas edecanes que cautivaron en la Supercopa de Honduras.
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También hubo hermosas chicas en la cancha acompañando el trofeo del campeón de la Supercopa de Honduras.
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Esta sexy edecán robó miradas en la Supercopa de Honduras.
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Otra guapa chica que trabaja como edecán con Hondubet.
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El primer 11 titular oficial del Olimpia en la temporada 2026-2027 posando antes del inicio del partido.
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Los 11 titulares del Motagua también posaron antes del comienzo del partido de la Supercopa de Honduras.
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Así se juega un Clásico. El defensa Emanuel Cuello marcando al delantero Rodrigo De Olivera. No lo dejó respirar.
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Jorge Benguché le comete falta a Cléver Portillo, que cayó al suelo.
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Jack Jean-Baptiste le comete una falta a Luis Vega en el centro del campo.
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Luis Vega cayó al suelo con gestos de dolor en el cuello tras la falta de Jack Jean-Baptiste.
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Del Mundial a la Supercopa de Honduras: Saíd Martínez fue elegido como el árbitro del partido del primer título de la temporada que jugaron Olimpia y Motagua.
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El lateral izquierdo uruguayo Emanuel Cuello se convirtió en el héroe inesperado de la Supercopa de Honduras con su gol para el título del Olimpia.
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Emanuel Cuello debutó con la camiseta del Olimpia y lo hizo marcando el gol que le dio el título al Olimpia.
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Con este tanto, Emanuel Cuello firmó uno de los goles más importantes desde su llegada al club albo y dio al Olimpia el triunfo ante Motagua.
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La felicitación de Jorge Benguché y Kevin Güity a Emanuel Cuello por su gol ante Motagua.
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Una imagen curiosa que dejó la Supercopa de Honduras fue esta que protagonizaron Edwin Rodríguez y Cristopher Meléndez en el segundo tiempo tras el gol olimpista.
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Edwin Rodríguez cometió falta en ataque a Cristopher Meléndez y tras el pitazo del árbitro, el jugador olimpista le dio un abrazo y hasta un cariñoso beso al defensa motagüense.
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Por último, Edwin Rodríguez le dio una nalgada a Cristopher Meléndez que no paraba de reírse.
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Jorge Benguché no pudo seguir en el partido y tuvo que salir del campo en camilla por lesión.
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Clinton Bennett le dio gracias a Dios tras ganar el título con Olimpia en la Supercopa de Honduras.
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Los jugadores del Olimpia agradecieron y celebraron la obtención del título de la Supercopa de Honduras.
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Los futbolistas del Olimpia festejaron al ritmo del apoyo de los aficionados merengues.
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Eduardo Espinel celebrando con Emanuel Hernández tras ganarle el título al Motagua.
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Eduardo Espinel sorprendió y junto al utilero del Olimpia, Marvin 'El Chelito' Martínez, se pusieron de rodilla y agradecieron a Dios por el título.
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Nicolás Dibble y Emanuel Hernández se abrazaron tras el pitazo final del partido.
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La tristeza de Javier López durante la derrota del Motagua en la Supercopa de Honduras.
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