Del Mundial a Honduras, héroe de Olimpia para ganar Supercopa y cariñitos a jugador de Motagua

Las imágenes que no viste del triunfo del Olimpia (1-0) sobre Motagua para conquistar el título de la Supercopa de Honduras con gol de un debutante en el fútbol hondureño.
Los fuegos artificiales iluminaron el estadio Nacional Chelato Uclés antes del inicio del partido de la Supercopa de Honduras entre Olimpia y Motagua.
El cariñoso saludo entre los entrenadores Eduardo Espinel y Javier López antes del arranque del partido.
Este es el bonito trofeo de la Supercopa de Honduras que conquistó el Olimpia.
Las bellas chicas edecanes que cautivaron en la Supercopa de Honduras.
También hubo hermosas chicas en la cancha acompañando el trofeo del campeón de la Supercopa de Honduras.
Esta sexy edecán robó miradas en la Supercopa de Honduras.
Otra guapa chica que trabaja como edecán con Hondubet.
El primer 11 titular oficial del Olimpia en la temporada 2026-2027 posando antes del inicio del partido.
Los 11 titulares del Motagua también posaron antes del comienzo del partido de la Supercopa de Honduras.
Así se juega un Clásico. El defensa Emanuel Cuello marcando al delantero Rodrigo De Olivera. No lo dejó respirar.
Jorge Benguché le comete falta a Cléver Portillo, que cayó al suelo.
Jack Jean-Baptiste le comete una falta a Luis Vega en el centro del campo.
Luis Vega cayó al suelo con gestos de dolor en el cuello tras la falta de Jack Jean-Baptiste.
Del Mundial a la Supercopa de Honduras: Saíd Martínez fue elegido como el árbitro del partido del primer título de la temporada que jugaron Olimpia y Motagua.
El lateral izquierdo uruguayo Emanuel Cuello se convirtió en el héroe inesperado de la Supercopa de Honduras con su gol para el título del Olimpia.
Emanuel Cuello debutó con la camiseta del Olimpia y lo hizo marcando el gol que le dio el título al Olimpia.
Con este tanto, Emanuel Cuello firmó uno de los goles más importantes desde su llegada al club albo y dio al Olimpia el triunfo ante Motagua.
La felicitación de Jorge Benguché y Kevin Güity a Emanuel Cuello por su gol ante Motagua.
Una imagen curiosa que dejó la Supercopa de Honduras fue esta que protagonizaron Edwin Rodríguez y Cristopher Meléndez en el segundo tiempo tras el gol olimpista.
Edwin Rodríguez cometió falta en ataque a Cristopher Meléndez y tras el pitazo del árbitro, el jugador olimpista le dio un abrazo y hasta un cariñoso beso al defensa motagüense.
Por último, Edwin Rodríguez le dio una nalgada a Cristopher Meléndez que no paraba de reírse.
Jorge Benguché no pudo seguir en el partido y tuvo que salir del campo en camilla por lesión.
Clinton Bennett le dio gracias a Dios tras ganar el título con Olimpia en la Supercopa de Honduras.
Los jugadores del Olimpia agradecieron y celebraron la obtención del título de la Supercopa de Honduras.
Los futbolistas del Olimpia festejaron al ritmo del apoyo de los aficionados merengues.
Eduardo Espinel celebrando con Emanuel Hernández tras ganarle el título al Motagua.
Eduardo Espinel sorprendió y junto al utilero del Olimpia, Marvin 'El Chelito' Martínez, se pusieron de rodilla y agradecieron a Dios por el título.
Nicolás Dibble y Emanuel Hernández se abrazaron tras el pitazo final del partido.
La tristeza de Javier López durante la derrota del Motagua en la Supercopa de Honduras.