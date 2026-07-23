Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel

Olimpia y Motagua regresaron a la accción en la Supercopa de Honduras 2026: te compartimos las fotos del ambiente y las chicas que enamoraron.
Los aficionados del Olimpia y Motagua volvieron al escenario capitalino para disfrutar de un nuevo clásico previo al inicio del Apertura 2026.
Los aficionados de las Águilas vistiendo la nueva piel para la siguiente temporada.
Las chicas tampoco faltaron a la cita y arribaron acompañadas desde tempranas horas al Nacional.
Las bellas chicas que robaron miradas en los alrededores del Estadio Nacional previo a la Supercopa de Honduras.
El padre de Michaell Chirinos también llegó bien acompañado y en declaraciones para OPSA expresó: "Desde ahora, ellos tienen que ir viendo para ver como se levanta el equipo", sobre el actual nivel del Olimpia.
Las lindas edecanes fueron protagonistas en la previa del Olimpia vs Motagua en la Supercopa de Honduras 2026.
¡PRECIOSAS! Ellas robaron suspiros y enamoraron a más de uno de los presentes en el recinto capitalino.
Todas las lindas chicas que formaron parte de los patrocinadores en el esperado duelo previo al inicio del Apertura 2026 de la Liga Nacional.
Ella es otra de las hermosas chicas que fue captada por las cámaras de Diario LA PRENSA.
Emilio Izaguirre también fue visto y algunos de los aficionados aprovecharon para tomarse fotografías.
Sin duda, un lindo ambiente se vivió en la previa del clásico nacional para definir el título.
Los fieles aficionados del Olimpia arribaron desde tempranas horas para poder ver a su equipo favorito.
Las chicas adornaron la previa de la Supercopa de Honduras 2026. Muchas fueron para apoyar al Olimpia.
Ella es la hermosa Fernanda Osorio, fiel aficionada del Olimpia y quién llegó bien acompañada para ver a su equipo.
Sin duda, hubo derroche de bellezas en las calles capitalinas previo al esperado duelo.
Olimpia viene de perder sus dos amistosos en Estados Unidos ante el Houston Dynamo y Cincinnatti.
Por su parte, Motagua ha tenido una racha positiva en su pretemporada, por lo que intentará seguir en la misma línea.
Asimismo, la Ultra Fiel hizo su respectivo show para alentar a su equipo y acaparó las calles capitalinas.
Un tremendo ambiente se vivió con los hinchas del Olimpia previo al duelo ante Motagua.
Un colorido ambiente, cánticos y buen ambiente llevaron los aficionados del Olimpia antes del arranque del partido.
Cientos de personas en Tegucigalpa se sumaron para alentar minutos antes del arranque de la Supercopa de Honduras.
En el interior del Estadio Nacional, las edecanes también robaron miradas y así posaron para nuestras cámaras.
¡Espectacular! Así fue el show de fuegos artificiales antes del arranque de la Supercopa de Honduras.