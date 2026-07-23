  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel

Las lindas chicas que enamoraron en la previa de la Supercopa de Honduras 2026 y así se vivió el ambiente antes del Olimpia-Motagua.

Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
1 de 25

Olimpia y Motagua regresaron a la accción en la Supercopa de Honduras 2026: te compartimos las fotos del ambiente y las chicas que enamoraron.

 Fotos OPSA: Marvin Salgado / Alex Pérez
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
2 de 25

Los aficionados del Olimpia y Motagua volvieron al escenario capitalino para disfrutar de un nuevo clásico previo al inicio del Apertura 2026.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
3 de 25

Los aficionados de las Águilas vistiendo la nueva piel para la siguiente temporada.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
4 de 25

Las chicas tampoco faltaron a la cita y arribaron acompañadas desde tempranas horas al Nacional.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
5 de 25

Las bellas chicas que robaron miradas en los alrededores del Estadio Nacional previo a la Supercopa de Honduras.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
6 de 25

El padre de Michaell Chirinos también llegó bien acompañado y en declaraciones para OPSA expresó: "Desde ahora, ellos tienen que ir viendo para ver como se levanta el equipo", sobre el actual nivel del Olimpia.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
7 de 25

Las lindas edecanes fueron protagonistas en la previa del Olimpia vs Motagua en la Supercopa de Honduras 2026.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
8 de 25

¡PRECIOSAS! Ellas robaron suspiros y enamoraron a más de uno de los presentes en el recinto capitalino.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
9 de 25

Todas las lindas chicas que formaron parte de los patrocinadores en el esperado duelo previo al inicio del Apertura 2026 de la Liga Nacional.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
10 de 25

Ella es otra de las hermosas chicas que fue captada por las cámaras de Diario LA PRENSA.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
11 de 25

Emilio Izaguirre también fue visto y algunos de los aficionados aprovecharon para tomarse fotografías.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
12 de 25

Sin duda, un lindo ambiente se vivió en la previa del clásico nacional para definir el título.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
13 de 25

Los fieles aficionados del Olimpia arribaron desde tempranas horas para poder ver a su equipo favorito.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
14 de 25

Las chicas adornaron la previa de la Supercopa de Honduras 2026. Muchas fueron para apoyar al Olimpia.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
15 de 25

Ella es la hermosa Fernanda Osorio, fiel aficionada del Olimpia y quién llegó bien acompañada para ver a su equipo.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
16 de 25

Sin duda, hubo derroche de bellezas en las calles capitalinas previo al esperado duelo.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
17 de 25

Olimpia viene de perder sus dos amistosos en Estados Unidos ante el Houston Dynamo y Cincinnatti.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
18 de 25

Por su parte, Motagua ha tenido una racha positiva en su pretemporada, por lo que intentará seguir en la misma línea.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
19 de 25

Asimismo, la Ultra Fiel hizo su respectivo show para alentar a su equipo y acaparó las calles capitalinas.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
20 de 25

Un tremendo ambiente se vivió con los hinchas del Olimpia previo al duelo ante Motagua.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
21 de 25

Un colorido ambiente, cánticos y buen ambiente llevaron los aficionados del Olimpia antes del arranque del partido.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
22 de 25

Cientos de personas en Tegucigalpa se sumaron para alentar minutos antes del arranque de la Supercopa de Honduras.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
23 de 25

En el interior del Estadio Nacional, las edecanes también robaron miradas y así posaron para nuestras cámaras.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
24 de 25

¡Espectacular! Así fue el show de fuegos artificiales antes del arranque de la Supercopa de Honduras.
Las bellezas de Supercopa Honduras, aficionada viral del Olimpia y show de Ultra Fiel
25 de 25
Cargar más fotos