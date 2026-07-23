¡Giro inesperado! El futuro de Rodri da un vuelco y sorprende a Real Madrid y Manchester City

El futuro de Rodrigo Hernández, conocido mundialmente como Rodri, se ha convertido en uno de los grandes temas del mercado de fichajes.
El mediocampista español, considerado uno de los mejores volantes del mundo, vuelve a estar en el centro de los rumores después de una temporada en la que recuperó su mejor nivel y fue protagonista con la selección española.
El jugador del Manchester City terminó el Mundial 2026 como una de las figuras más destacadas del torneo y recibió grandes reconocimientos por su rendimiento, consolidándose como el líder del centro del campo de España.
Su capacidad para recuperar balones, controlar el ritmo del partido y organizar el juego lo han convertido en un futbolista muy valorado por los grandes clubes de Europa.
El centrocampista español Rodri Hernández tendrá que someterse a una intervención quirúrgica debido a una lesión en la espalda que ha arrastrado durante los últimos meses y que decidió soportar hasta la finalización del Mundial.
El volante, considerado uno de los mejores especialistas del mundo en su posición, logró completar la competición pese a las molestias físicas que venía padeciendo.
Rodri priorizó el compromiso deportivo y decidió continuar ayudando al equipo durante el torneo, aunque la situación médica requería finalmente una solución definitiva.
La intervención buscará solucionar de manera definitiva el problema en la zona lumbar y permitir que el futbolista pueda regresar en las mejores condiciones posibles.
Por el momento, no existe una fecha oficial para su regreso a los terrenos de juego. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución del jugador tras la operación.
La lesión también genera interrogantes sobre su futuro inmediato, especialmente debido a los rumores que lo han relacionado con el Real Madrid.
Real Madrid ha mostrado interés en incorporar a un mediocampista de sus características, y la posibilidad de que Rodri pueda vestir la camiseta madridista ha sido uno de los temas más comentados del mercado.
Desde el entorno del futbolista existe tranquilidad, ya que la decisión de operarse tiene como objetivo recuperar completamente su nivel y evitar que la lesión se convierta en un problema recurrente..
Rodri ha demostrado en varias ocasiones su profesionalismo y capacidad de sacrificio, y ahora afronta un nuevo desafío fuera de los terrenos de juego.
El mediocampista español iniciará un proceso de rehabilitación que será seguido con especial atención por aficionados, entrenadores y especialistas. La prioridad será que pueda regresar sin limitaciones y volver a competir al máximo nivel, tal como lo ha hecho durante los últimos años.
Rodri tiene vínculo con el Manchester City, pero la cercanía del final de su contrato ha provocado especulaciones sobre su futuro. El equipo inglés considera al español una pieza fundamental de su proyecto y busca convencerlo para que continúe siendo el cerebro del mediocampo durante los próximos años.