Aylín Mujica entre lágrimas tras la muerte de su hijo: "No merecía perderlo"

A una semana del fallecimiento de su hijo Mauro, la actriz cubana Aylín Mujica decidió hablar públicamente por primera vez sobre la tragedia que cambió su vida, en una entrevista para Telemundo. Entre lágrimas, relató cómo recibió la noticia y confesó que todavía le resulta imposible comprender la pérdida de su primogénito.
En una entrevista con la periodista Verónica Bastos, la protagonista de telenovelas explicó que rompió el silencio para aclarar la información que ha circulado desde el deceso del joven DJ y productor musical, evitando que continúen difundiéndose versiones inexactas.
"Contar las cosas como son, para que no sigan existiendo tantas palabras que estaban fuera de lugar", expresó la actriz al explicar los motivos que la llevaron a conceder la entrevista pese al reciente duelo que atraviesa.
Con la voz quebrada, Mujica recordó que se encontraba en Bogotá, Colombia, cuando recibió la noticia de la muerte de Mauro. Poco después emprendió un viaje rumbo a Barbados, lugar donde ocurrió el fallecimiento de su hijo, intentando mantenerse serena en medio del profundo impacto emocional.
La actriz describió con detalle el instante que marcó su vida para siempre. "Yo no podía, yo no podía. Yo estaba sentada en el aeropuerto, hablando con mis mejores amigas, diciendo: 'No entiendo, no entiendo, no entiendo'", recordó visiblemente conmovida.
También relató que, mientras esperaba continuar su viaje desde Panamá, trató de controlar sus emociones pese al inmenso dolor. "Mis amigas dando gritos en el teléfono y yo tratando de mantener la calma, en medio del aeropuerto, como si estuviera sola. El mundo se detuvo, era yo en una silla sin parar de llorar, sin entender la situación", confesó.
Durante la conversación, Aylín aseguró que aún busca una explicación para lo sucedido y afirmó que nunca imaginó atravesar una pérdida tan devastadora. "Si yo fuera una mala mamá, quizás me lo mereciera, pero yo he sido mamá por encima de ser mujer. Para mí es más importante ser madre que ser mujer", expresó entre lágrimas.
La artista señaló que siempre priorizó la crianza de sus hijos y su carrera profesional por encima de su vida sentimental, razón por la que considera especialmente difícil aceptar la partida de Mauro. "No tengo pareja porque siempre me concentré más en mis hijos y en mi carrera que en las parejas", añadió.
Con evidente tristeza, Mujica también cuestionó por qué la tragedia golpeó a su familia. "¿Por qué Mauro? Un niño tan lindo, tan bueno, tan querido se tenga que ir", dijo, dejando ver el profundo vacío que enfrenta tras la muerte de su hijo.
De acuerdo con declaraciones ofrecidas por el abuelo de Mauro a medios mexicanos, el joven había llegado desde Los Ángeles con síntomas de resfriado y posteriormente viajó a Barbados. Allí fue hospitalizado, donde le diagnosticaron neumonía y, presuntamente, sufrió dos infartos que su organismo no logró superar, pese a los intentos de reanimación del personal médico. Aylín Mujica aseguró que su único propósito al compartir su testimonio es honrar la memoria de su hijo y evitar que se especule sobre lo ocurrido.