Aylín Mujica entre lágrimas tras la muerte de su hijo: "No merecía perderlo"

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por el abuelo de Mauro a medios mexicanos, el joven había llegado desde Los Ángeles con síntomas de resfriado y posteriormente viajó a Barbados. Allí fue hospitalizado, donde le diagnosticaron neumonía y, presuntamente, sufrió dos infartos que su organismo no logró superar, pese a los intentos de reanimación del personal médico. Aylín Mujica aseguró que su único propósito al compartir su testimonio es honrar la memoria de su hijo y evitar que se especule sobre lo ocurrido.