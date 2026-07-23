  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño

Gabriela Castellanos, directora del CNA, hizo fuertes declaraciones a tres días del regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras. Esto fue lo que dijo

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 15:38 -
  • Agencia EFE
El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño
1 de 16

El regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández, indultado en EE UU de una condena a 45 años por narcotráfico, y acusado en su país de fraude y lavado, representa un desafío para las instituciones hondureñas, que deberán demostrar si la justicia se aplica sin privilegios, afirmó este jueves la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos

 Fotos: archivo
El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño
2 de 16

"El problema nunca ha sido su regreso. El problema siempre ha sido la facilidad con la que el poder encuentra protegerlo", subrayó Castellanos en un video divulgado en sus redes sociales.
El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño
3 de 16

Hernández anunció el pasado día 5 que regresará el 26 de julio a Honduras, retorno que se produce después de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura en su contra y la alerta roja internacional, tras aceptar una solicitud de presentación voluntaria planteada por su defensa.
El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño
4 de 16

La funcionaria reconoció que Hernández tiene derecho al debido proceso, pero advirtió que su regreso debe verse como una prueba para las instituciones.
El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño
5 de 16

"Su regreso no será una victoria, será un examen. Y no para usted, sino para el sistema de justicia hondureño", enfatizó Castellanos, quien indicó que el exmandatario conoce “mejor que nadie” el funcionamiento del sistema hondureño, porque "lo dirigió" y "lo utilizó", y ahora lo vuelve a “poner a prueba”.
El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño
6 de 16

También cuestionó que en Honduras persista una percepción de trato diferenciado hacia personas vinculadas con el poder político.
El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño
7 de 16

"Un sistema capaz de olvidar muy rápido cuando el investigado pertenece a la clase política. Capaz de actuar con una velocidad que miles de hondureños jamás conocerán. Incluso capaz de suspender órdenes de captura como resultado de un privilegio reservado solo para quienes parecen intocables", expresó.
El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño
8 de 16

La titular del CNA añadió que, el regreso de Hernández "no borra" los cuestionamientos acumulados durante sus dos mandatos (2014-2022), incluidas investigaciones por corrupción y su "reelección ilegal".
El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño
9 de 16

“Tampoco borra las investigaciones, las denuncias y, sobre todo, la responsabilidad política de haber dirigido un gobierno marcado por la corrupción”, sostuvo Castellanos.
El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño
10 de 16

Castellanos recordó que el CNA cuestionó durante años el manejo de recursos públicos y señaló que sigue sin aclararse el destino de fondos investigados.
El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño
11 de 16

"¿Dónde está el dinero? Hoy, esa interrogante continúa siendo la misma, porque mientras el dinero sigue sin aparecer, la impunidad nunca salió del país", agregó.
El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño
12 de 16

La titular del CNA dijo que el desafío tras el retorno de Hernández radica en las "estructuras de impunidad" que, a su juicio, permitieron actos de corrupción durante sus dos mandatos y que aún encuentran "espacio" en las instituciones estatales.
El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño
13 de 16

"La pregunta ya no es qué hará Juan Orlando Hernández. La pregunta es otra: si cualquier otro ciudadano hubiera estado en la misma situación, habría recibido exactamente el mismo trato", manifestó la titular del CNA..
El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño
14 de 16

Castellanos señaló que, a partir de ahora, el sistema de justicia y el aparato estatal estarán bajo observación para demostrar "si la ley se aplica con la misma firmeza para todos".
El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño
15 de 16

"La historia no recordará únicamente el regreso de un expresidente, recordará qué hicieron las instituciones cuando tuvieron la oportunidad de demostrar que nadie está por encima de la ley", concluyó.
El retorno de Juan Orlando Hernández y el reto que enfrenta el sistema judicial hondureño
16 de 16
Cargar más fotos