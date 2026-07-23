Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes 24 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este viernes 24 de julio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Olancho, Ocotepeque y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, los cortes se dividirán en dos jornadas. De 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, estarán sin energía sectores como Residencial Ecovivienda, Ecoplaza, Distrito Verde, colonia La Era, La Era Oriental, San Miguel, Izaguirre, 30 de Noviembre, Aurora, La Sosa, Altos de La Sosa, La Trinidad, Estados Unidos, La Travesía, Los Izotes, La Mololoa, Jardín de Paz Tierra Santa, aldea Agua Blanca, además de otras zonas aledañas.
Asimismo, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, la suspensión del servicio abarcará parte de Altos de Toncontín, Residencial Concepción, Lomas del Portillo, Yaguacire, Lomas de Germania, colonia Villeda Morales, Las Margaritas, María Mercedes, aldea La Concepción, represa Concepción, Carrizal #1, Villa Franca, Brasilia, El Durazno, San José de Soroguara, Aquasplash, El Lolo y sectores cercanos.
En Olancho, los trabajos se desarrollarán entre 9:00 de la mañana y 3:00 de la tarde, afectando comunidades como La Laguna, Las Marías, San Fernando, Coyolito, Las Delicias, Azacualpa, El Cacao, El Carrizal, Proyecto Patuca III, Campamento Patuca III, La Libertad, El Porvenir, Arenas Blancas, Palestina, Apacilagua, Nueva Danlí, Río Blanco, así como varios sectores del municipio de Catacamas, entre ellos Los Lirios, Zapote Verde, La Unión, Campamento Viejo, Campamento Nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita y Minas de Oro.
En el departamento de Francisco Morazán, también habrá una interrupción de menor duración, de 9:00 a 11:00 de la mañana, en las comunidades de Brisas del Campo, Cerrito de Piedra, aldea Marco, aldea El Carbón, San José de Ramos y Los Planes de Juancito, además de zonas vecinas.
Para Santa Bárbara, la Enee programó la suspensión del servicio entre 8:30 de la mañana y 2:30 de la tarde en los municipios y comunidades de San Nicolás, Nueva Jalapa, El Aguacatillo, Nueva Celilac, Agua Buena, Los Linderos, San Antonio del Monte, El Resumidero, Los Planes, San Bartolo, Pinabetal, Berlín, Atima, Lempa, Nueva Victoria, Valle de la Cruz, San Jerónimo, Los Pinos, San Pedrito y la Generadora Pencaligüe.
En Ocotepeque, los cortes se extenderán de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde e incluirán el casco urbano de Sinuapa y el casco urbano de Ocotepeque, además de las aldeas Antigua Ocotepeque, El Barrial, Veracruz, El Volcán, Pie del Cerro, San José, San Rafael, San Miguel, Los Planes, Santa Lucía, Las Marías, El Salitre, La Comunidad, la Aduana El Poy y los caseríos cercanos.
Mientras tanto, en Puerto Cortés, la interrupción del suministro eléctrico se llevará a cabo entre 8:45 de la mañana y 2:45 de la tarde, afectando el sector hotelero y las playas municipales, así como el Hotel Costa Azul, Hotel Costa Mar, Hotel Villas del Sol, Gasolinera UNO, Hospital del Área, Cervecería Hondureña, Base Naval, barrio Río Mar y barrio Cieneguita.