Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes 24 de julio

En el Distrito Central, los cortes se dividirán en dos jornadas. De 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, estarán sin energía sectores como Residencial Ecovivienda, Ecoplaza, Distrito Verde, colonia La Era, La Era Oriental, San Miguel, Izaguirre, 30 de Noviembre, Aurora, La Sosa, Altos de La Sosa, La Trinidad, Estados Unidos, La Travesía, Los Izotes, La Mololoa, Jardín de Paz Tierra Santa, aldea Agua Blanca, además de otras zonas aledañas.