Matan a Angie Solórzano en plena vía pública; sicarios le infirieron 10 disparos

Angie Melissa Solórzano Saltos, de 27 años, fue asesinada tras ser atacada a balazos en plena vía pública de la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador. El crimen ocurrió al mediodía del miércoles 23 de julio en la avenida del Ejército, en el sector conocido como La Apolo, informaron medios locales.
De acuerdo con los reportes, el ataque se registró en una de las arterias más transitadas de la ciudad, donde la joven fue interceptada por sujetos armados que abrieron fuego y luego escaparon.
Testigos relataron que escucharon al menos diez detonaciones durante el atentado, lo que provocó momentos de pánico entre conductores y peatones que se encontraban en el lugar. Varias personas optaron por alejarse por temor a que los responsables regresaran.
Algunos ciudadanos se acercaron para auxiliar a la víctima mientras otros alertaban a los servicios de emergencia. Debido a la gravedad de las heridas, decidieron trasladarla de inmediato al Hospital de Especialidades Portoviejo para que recibiera atención médica.
En el centro asistencial, el personal médico realizó maniobras para intentar salvarle la vida; sin embargo, las lesiones provocadas por los impactos de bala comprometieron órganos vitales y la joven falleció minutos después de su ingreso.
Tras el crimen, agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) acudieron al lugar del ataque para recopilar evidencias y realizar las primeras diligencias investigativas.
Posteriormente, los investigadores se trasladaron al hospital para efectuar el levantamiento del cuerpo y continuar con el proceso correspondiente dentro de la investigación del homicidio.
Las autoridades ecuatorianas informaron de manera preliminar que Angie Melissa Solórzano Saltos no registraba antecedentes penales. Aún se desconoce el móvil del ataque armado.
Hasta el momento, la Policía ecuatoriana no ha reportado personas detenidas por este caso ni ha revelado hipótesis oficiales sobre las motivaciones del crimen, mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.
El asesinato de la joven ha generado conmoción entre los habitantes de Portoviejo y se suma a los hechos de violencia registrados recientemente en la provincia de Manabí, donde la ciudadanía mantiene preocupación por el incremento de ataques armados en espacios públicos.