Escándalo: Siete partidos del Mundial 2026 bajo sospecha de manipulación

Otro de los encuentros bajo observación fue el empate sin goles entre España y Cabo Verde durante la fase de grupos. En este caso, el foco de atención se centró en la plataforma estadounidense Polymarket, un mercado de predicciones basado en criptomonedas, donde se registraron aproximadamente 4.8 millones de dólares en apuestas relacionadas con la posibilidad de que España no consiguiera la victoria