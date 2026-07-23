Tragedia: Muere el futbolista Bruno Betancor y revelan el motivo del fallecimiento

Fue ese año cuando el 'Bola' vivió sus momentos de mayor exposición. Formó parte del plantel campeón del Torneo Apertura y protagonizó una jugada que quedó grabada en la memoria de los hinchas: una rabona exquisita contra Sud América que se estrelló en el travesaño. Aquel gesto técnico, que le valió reproches de sus rivales por considerarlo una "sobrada", era en realidad el reflejo de un pibe que jugaba con el descaro de quien se siente dueño de la pelota.