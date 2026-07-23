Belinda revela que recibió amenazas y llama a detener el "hate"

La cantante y actriz Belinda reveló que recibió amenazas de muerte y una ola de mensajes ofensivos luego de la controversia que se desató en redes sociales tras unas declaraciones sobre su próxima colaboración musical con Danna. La artista aseguró que la situación alcanzó un nivel que nunca antes había experimentado y pidió poner fin al odio entre fandoms.
A través de un mensaje de voz compartido en su canal de Instagram, la intérprete explicó que decidió pronunciarse debido a la gravedad de los ataques. Además, subrayó que sus comentarios jamás tuvieron la intención de provocar enfrentamientos con otras artistas o de incentivar campañas de desprestigio.
La polémica comenzó después de una entrevista concedida a Vogue, donde Belinda habló sobre el lanzamiento de un nuevo dueto con Danna. "Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música. Va a salir muy pronto", expresó.
Las declaraciones fueron interpretadas por algunos usuarios como una indirecta hacia otras cantantes del pop mexicano, entre ellas Kenia Os, con quien Belinda colaboró anteriormente en la canción "Jackpot", incluida en el álbum "Indómita" (2025). La interpretación de sus palabras provocó una intensa discusión entre seguidores de ambas artistas en plataformas como Instagram, X y TikTok.
Ante el creciente intercambio de ataques, Belinda reveló que optó por eliminar un comentario publicado en sus redes sociales para proteger su bienestar emocional. "Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio, de hecho, amenazas de muerte; yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte", confesó.
La cantante hizo un llamado a sus seguidores para establecer "límites" en las conversaciones digitales y reiteró que nunca ha promovido conductas agresivas. "Para nada soy una persona que incita al hate", afirmó, al tiempo que pidió responder a las críticas con respeto y evitar alimentar la violencia verbal.
"Quiero pedirles que recibamos los comentarios positivos y cuando recibamos comentarios negativos, no respondamos con odio o hate, porque estamos en un mundo donde demasiado odio hay en general", manifestó la intérprete, quien insistió en que la convivencia en redes sociales debe construirse desde la empatía.
Belinda también explicó que la decisión de borrar su publicación respondió exclusivamente al impacto emocional que le provocaron las amenazas. "Cuando empecé a recibir amenazas de muerte, por salud mental borré mi comentario. No porque tenga algo contra nadie, de hecho soy la persona más amorosa y cariñosa del mundo", sostuvo.
Durante su mensaje, la artista aprovechó para expresar el respeto que siente hacia las mujeres de la industria musical y reiteró su deseo de mantener relaciones cordiales con todas ellas. "Quiero llevar una bonita relación con todas mis compañeras, sobre todo porque las mujeres merecemos respeto y ese respeto siempre se lo he dado a mis compañeras", declaró. Asimismo, aclaró nuevamente que las palabras pronunciadas en la entrevista con Vogue hacían referencia exclusivamente al significado de su colaboración con Danna y no pretendían descalificar el trabajo de otras cantantes. "Una vez más quiero aclarar que, cuando me refería a que nunca se había dado una colaboración, era específicamente entre Danna y yo porque crecimos juntas en las novelas cuando éramos niñas y hemos tenido una carrera parecida", explicó.
Belinda reiteró que no desea que su comunidad de seguidores se involucre en ataques contra otros artistas y lamentó el ambiente de hostilidad que se ha generado en redes sociales. "He recibido miles de mensajes agresivos, por eso para mí es muy importante parar estos insultos porque a mí no me gusta, no me manejo así. Soy una persona de paz, amor y quiero que mis fans también reciban lo mismo y que nos portemos de una manera empática, amorosa y con mucho respeto hacia nuestras compañeras", concluyó.