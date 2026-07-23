Belinda revela que recibió amenazas y llama a detener el "hate"

Durante su mensaje, la artista aprovechó para expresar el respeto que siente hacia las mujeres de la industria musical y reiteró su deseo de mantener relaciones cordiales con todas ellas. "Quiero llevar una bonita relación con todas mis compañeras, sobre todo porque las mujeres merecemos respeto y ese respeto siempre se lo he dado a mis compañeras", declaró. Asimismo, aclaró nuevamente que las palabras pronunciadas en la entrevista con Vogue hacían referencia exclusivamente al significado de su colaboración con Danna y no pretendían descalificar el trabajo de otras cantantes. "Una vez más quiero aclarar que, cuando me refería a que nunca se había dado una colaboración, era específicamente entre Danna y yo porque crecimos juntas en las novelas cuando éramos niñas y hemos tenido una carrera parecida", explicó.