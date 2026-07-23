Selena Gómez cumple 34 años como un ejemplo de fuerza y resiliencia

La actriz y cantante texana Selena Gómez se ha convertido en una de las figuras más influyentes de su generación, con una trayectoria que no solo se resume en discos o series: ha pasado de ser una niña Disney a empresaria de éxito, defensora de la salud mental y referente de belleza inclusiva. En el camino ha hablado abiertamente del lupus, de la ansiedad y de la presión de crecer bajo el foco, construyendo una imagen pública marcada por la vulnerabilidad y la autenticidad.