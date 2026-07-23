Allanamientos en El Merendón: investigan banda de "Juan El Malón"

Allanamientos en El Merendón dejan decomisos y avanzan pesquisas contra banda criminalSan Pedro Sula, Honduras. Un amplio operativo policial se desarrolló la mañana de este miércoles en el sector de Las Peñitas, en la zona alta de El Merendón, donde agentes de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público ejecutaron varios allanamientos como parte de investigaciones relacionadas con homicidios, delitos ambientales y delitos contra la propiedad.Las acciones fueron coordinadas por distintas direcciones de la Policía Nacional con el acompañamiento del Ministerio Público, en un despliegue que busca fortalecer las investigaciones contra una estructura criminal que opera en ese sector de San Pedro Sula.El comisionado Enrique Lanza explicó que los allanamientos forman parte de una estrategia para combatir varios ilícitos que se investigan de manera simultánea."La Policía Nacional está procesando varios delitos esta mañana, relacionados tanto con delitos contra la vida, delitos ambientales y delitos contra la propiedad, y es por ello que se ha desplazado un contingente de las diferentes direcciones de la Policía Nacional a realizar diversos allanamientos en esta zona de Peñitas, con el acompañamiento del Ministerio Público", declaró.Durante las diligencias, las autoridades realizaron inspecciones en varias viviendas, entrevistas a personas consideradas de interés para la investigación y el decomiso de vehículos que podrían estar vinculados con las indagaciones.Según Lanza, además de ejecutar órdenes judiciales, los agentes también documentan cualquier delito detectado en flagrancia durante los registros."Tenemos vehículos decomisados y también se están haciendo entrevistas a las personas dentro de las viviendas que son de interés, con la intención de seguir generando carga procesal suficiente hacia los miembros de esta estructura criminal", indicó.Las investigaciones apuntan a una organización conocida por las autoridades como la banda de "Juan El Malón", cuyos integrantes son señalados de participar en distintos hechos delictivos registrados en la zona.El jefe policial informó que la investigación ha permitido identificar, hasta el momento, a tres presuntos integrantes de la estructura criminal, quienes han sido vinculados mediante evidencias obtenidas durante el proceso investigativo.Asimismo, confirmó que una de las personas investigadas ya cuenta con una orden de aprehensión y que, según el avance del caso, esta podría convertirse en una orden de captura en los próximos días."Ya tenemos una orden de aprehensión; de manera técnico-científica la Policía ha trabajado este caso y dentro de una semana se va a transformar en una orden de captura. Esta estructura criminal no solo será visibilizada a nivel nacional, sino también a nivel internacional", afirmó Lanza.El funcionario añadió que parte de las investigaciones también se centran en presuntas actividades relacionadas con delitos ambientales, incluyendo el uso de motosierras y otras acciones que están siendo analizadas por fiscales especializados.Además, señaló que uno de los investigados ya enfrentaba otro proceso penal, por lo que las autoridades revisan información adicional en coordinación con el Poder Judicial para fortalecer los expedientes.La Policía Nacional indicó que estos operativos buscan desarticular organizaciones dedicadas a actividades ilícitas y reforzar la seguridad en sectores donde se han reportado hechos violentos.Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían confirmado capturas durante los allanamientos, aunque advirtieron que las investigaciones continúan y no descartan nuevas acciones en los próximos días.