Presentadora fue echada de programa por lo que hizo con la Selección de México en el Mundial

Escándalo en México. Una conocida presentadora fue despedida del programa en el que trabajaba por una burla que hizo contra la selección mexicana tras la eliminación del Mundial 2026.
La presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo dejó de formar parte del programa vespertino de Univisión, "¡Siéntese quien pueda!", luego de varias semanas de especulaciones sobre su continuidad dentro del proyecto. ¿Qué pasó?
La noticia fue anunciada durante una emisión del programa, donde el conductor Jorge Bernal informó que Jaramillo dejaba de formar parte del elenco regular.
Luego de varias emisiones del programa sin la presencia de Jaramillo (algo que había llamado la atención del público) el conductor de ¡Siéntese quien pueda! se tomó un instante para anunciar la salida de Jaramillo, clip que fue compartido en la cuenta oficial de X de Univision:
"Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ¡Siéntese quien pueda! Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y sobre todo con ustedes, nuestro público", expresó Bernal.
"De parte de toda la familia de ¡Siéntese quien pueda! y de We Love Entertainment le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos" concluyó.
Aunque la televisora agradeció públicamente su trabajo y no vinculó de manera oficial ambas situaciones, el despido ocurrió tras la controversia que desató una ola de críticas en redes sociales.
Luego de que México quedara eliminado del Mundial 2026 frente a Inglaterra, Alejandro Jaramillo publicó en Instagram una serie de historias en las que brincaba de alegría y escribía sobre la derrota mexicana.
"No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. Chao. Bye, bye. Sayonara. Arrivederci", fue uno de los mensajes que publicó en su Instagram.
En otra publicación, dirigió un agradecimiento irónico a los goleadores ingleses: “Gracias, Kane. Gracias, Bellingham. Me dicen que tienen raíces esmeraldeñas”, en referencia a la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.
Los mensajes se viralizaron y provocaron una ola de críticas por parte de usuarios mexicanos, incluyendo la creación del hashtag #BoycottUnivision y cientos de mensajes exigiendo la salida de la conductora.
Ante las críticas, la conductora eliminó las publicaciones, pero la controversia continuó en redes sociales, donde usuarios pidieron su salida y solicitaron a Televisa Univision tomar medidas.
Más tarde, la también actriz ofreció una disculpa pública en sus redes sociales, donde aseguró que ama y respeta a México, país que, recordó, le abrió sus puertas hace cuatro años cuando trabajó en Estados Unidos.
"México es un país que amo y respeto profundamente, tengo amigos mexicanos", expresó. Asimismo, recordó que el país la apoyó cuando participó en un reality y finalmente reconoció que sus comentarios fueron un error. "No lo quiero justificar, solo quiero pedirte de todo corazón disculpas sinceras", señaló.
Jaramillo ofreció una disculpa pública, asegurando que nunca fue su intención ofender al país ni a su afición. Sin embargo, la controversia continuó durante varios días y su ausencia en el programa alimentó los rumores sobre su permanencia en Univision, hasta que finalmente se confirmó su salida.
Jaramillo explicó que, cuando México derrotó a Ecuador en un partido previo al encuentro contra Inglaterra, ella recibió burlas por parte de algunos usuarios, pero decidió tomarlas como parte del ambiente de rivalidad deportiva. "Yo estaba intentando seguir así con esa misma pasión, pero todo se salió un poco de control y se pudo malinterpretar", consideró.
Finalmente, aseguró que sus comentarios no tuvieron la intención de ofender al país ni a sus habitantes. "Si lo soy bien honesta, nunca hubo ni una ofensa ni un insulto ni un maltrato hacia nadie de México como nación, hacia México como país", concluyó.
Conocida en Ecuador como "La Caramelo", Alejandra Jaramillo es una presentadora, actriz e influencer originaria de Esmeraldas, Ecuador con más de dos décadas de trayectoria.
A lo largo de su carrera ha participado en programas de entretenimiento y concursos de televisión en su país, ha trabajado en cadenas como Gamavisión y Ecuavisa, y se ha consolidado como una de las figuras más populares de la televisión ecuatoriana.
En los últimos años dio el salto al mercado hispano en Estados Unidos como parte del elenco de ¡Siéntese quien pueda!, programa de espectáculos de Univision, donde permaneció hasta julio de 2026.
Además de su trabajo en televisión, mantiene una fuerte presencia en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde comparte contenido sobre su vida personal, moda y estilo de vida con sus 4,3 millones de seguidores.