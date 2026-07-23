Olimpia festeja la Supercopa de Honduras, gran gesto de Motagua, el MVP y tristeza azul

Así celebró el plantel de jugadores del Olimpia con el trofeo de campeones de la Supercopa de Honduras y la tristeza del Motagua, que tuvo un gran gesto.
Los jugadores del Olimpia se pusieron rápido una camiseta de supercampeones tras conquistar la Supercopa de Honduras.
Emanuel Cuello festejando con José Raúl García tras ganarle la final de la Supercopa de Honduras al Motagua.
Michaell Chirinos posando con estos niños después de conquistar un nuevo título con el Olimpia.
La felicidad del entrenador uruguayo Eduardo Espinel tras sumar un nuevo trofeo de campeón con el Olimpia.
Jack Jean-Baptiste jugó su primer partido de titular con el Olimpia tras terminar el préstamo con el Real España y ya ganó un título.
El lateral izquierdo uruguayo Emanuel Cuello fue elegido como el MVP de la Supercopa de Honduras tras su gol que le dio el título al Olimpia.
Los jugadores del Olimpia le hicieron pasillo a los del Motagua al momento de pasar por sus medallas de subcampeones de la Supercopa de Honduras.
Los jugadores del Motagua pasaron a recoger sus medallas de subcampeones de la Supercopa de Honduras.
Algunos futbolista del Motagua se quitaron las medallas de subcampeones y otros optaron por dejárselas.
Motagua se reforzó muy bien, pero no pudo ganarle el primer título de la temporada al Olimpia.
Los jugadores del Motagua tuvieron un gesto como pocas veces visto con el Olimpia.
La plantilla motagüense decidió hacerle un pasillo al campeón de la Supercopa de Honduras.
El Fair Play predominó tras la final de la Supercopa de Honduras y Motagua hizo este gran gesto al Olimpia.
Los jugadores del Olimpia pasaron muy contentos a recoger sus medallas de supercampeones de la Supercopa de Honduras.
La alegría desbordada en los jugadores del Olimpia después de ganarle la Supercopa de Honduras al Motagua.
Nada tan gratificante como empezar la temporada con un título. Así se sienten los jugadores del Olimpia tras conquistar la Supercopa de Honduras.
Edrick Menjívar y Michaell Chirinos fueron los que se encargaron de levantar el trofeo de campeones de la Supercopa de Honduras.
La emoción y júbilo de los jugadores del Olimpia con el trofeo de supercampeones de la Supercopa de Honduras.
El festejo de los jugadores del Olimpia con el trofeo de supercampeones de la Supercopa de Honduras.
El beso de Michaell Chirinos al trofeo de campeones de la Supercopa de Honduras.
Los futbolistas del Olimpia posan con el trofeo de la Supercopa de Honduras.