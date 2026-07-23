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Olimpia festeja la Supercopa de Honduras, gran gesto de Motagua, el MVP y tristeza azul

La celebración del Olimpia con el trofeo de supercampeones y el buen gesto de los jugadores de Motagua.

Olimpia festeja la Supercopa de Honduras, gran gesto de Motagua, el MVP y tristeza azul
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Así celebró el plantel de jugadores del Olimpia con el trofeo de campeones de la Supercopa de Honduras y la tristeza del Motagua, que tuvo un gran gesto.

 FOTOS: Alex Pérez y Marvin Salgado
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Los jugadores del Olimpia se pusieron rápido una camiseta de supercampeones tras conquistar la Supercopa de Honduras.
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Emanuel Cuello festejando con José Raúl García tras ganarle la final de la Supercopa de Honduras al Motagua.
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Michaell Chirinos posando con estos niños después de conquistar un nuevo título con el Olimpia.
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La felicidad del entrenador uruguayo Eduardo Espinel tras sumar un nuevo trofeo de campeón con el Olimpia.
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Jack Jean-Baptiste jugó su primer partido de titular con el Olimpia tras terminar el préstamo con el Real España y ya ganó un título.
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El lateral izquierdo uruguayo Emanuel Cuello fue elegido como el MVP de la Supercopa de Honduras tras su gol que le dio el título al Olimpia.
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Los jugadores del Olimpia le hicieron pasillo a los del Motagua al momento de pasar por sus medallas de subcampeones de la Supercopa de Honduras.
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Los jugadores del Motagua pasaron a recoger sus medallas de subcampeones de la Supercopa de Honduras.
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Algunos futbolista del Motagua se quitaron las medallas de subcampeones y otros optaron por dejárselas.
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Motagua se reforzó muy bien, pero no pudo ganarle el primer título de la temporada al Olimpia.
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Los jugadores del Motagua tuvieron un gesto como pocas veces visto con el Olimpia.
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La plantilla motagüense decidió hacerle un pasillo al campeón de la Supercopa de Honduras.
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El Fair Play predominó tras la final de la Supercopa de Honduras y Motagua hizo este gran gesto al Olimpia.
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Los jugadores del Olimpia pasaron muy contentos a recoger sus medallas de supercampeones de la Supercopa de Honduras.
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La alegría desbordada en los jugadores del Olimpia después de ganarle la Supercopa de Honduras al Motagua.
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Nada tan gratificante como empezar la temporada con un título. Así se sienten los jugadores del Olimpia tras conquistar la Supercopa de Honduras.
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Edrick Menjívar y Michaell Chirinos fueron los que se encargaron de levantar el trofeo de campeones de la Supercopa de Honduras.
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La emoción y júbilo de los jugadores del Olimpia con el trofeo de supercampeones de la Supercopa de Honduras.
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El festejo de los jugadores del Olimpia con el trofeo de supercampeones de la Supercopa de Honduras.
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El beso de Michaell Chirinos al trofeo de campeones de la Supercopa de Honduras.
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Los futbolistas del Olimpia posan con el trofeo de la Supercopa de Honduras.
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