Empresaria Alves Veloso muere durante firma de divorcio

Una empresaria de 41 años perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego mientras firmaba su divorcio en un despacho jurídico del municipio de Ourilândia do Norte, en el estado de Pará, Brasil.
La víctima fue identificada como Icicléia Alves Veloso, conocida como “Leia”, quien durante años fue reconocida como primera dama de su municipio y madre de tres hijos.
De acuerdo con los reportes preliminares, la mujer se encontraba en una oficina de abogados junto a su expareja, el exalcalde y concejal Romildo Veloso e Silva, de 69 años, para formalizar la separación legal.
En medio del trámite, la pareja habría solicitado quedarse a solas por unos minutos. Poco después, se escucharon detonaciones dentro del inmueble.
Al regresar al lugar, el abogado encontró a Icicléia gravemente herida por un impacto de bala en la cabeza. Aunque recibió asistencia de emergencia, la mujer falleció a consecuencia de la lesión.
Las primeras investigaciones señalan que existían tensiones previas entre la pareja, principalmente relacionadas con la división de bienes durante el proceso de divorcio.
El hecho ha generado conmoción en la comunidad de Ourilândia do Norte, donde la víctima era ampliamente conocida por su actividad empresarial y su rol en la vida pública local.
Las autoridades brasileñas mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las circunstancias del ataque.