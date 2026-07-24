Exhiben imágenes de la "ciudad" de Shakira para su residencia en España

Con capacidad para 50.000 personas y una plaza central de encuentro llamado Macondo Plaza, estará abierto desde las 12 del mediodía hasta la medianoche, con el concierto central de Shakira entre las 20,30 y las 23 horas. Cada pabellón contará "con identidad propia", por ejemplo su color, y una programación e invitados diferenciados durante las fechas de la residencia, todas curadas por Shakira "bajo la idea de que la Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría".