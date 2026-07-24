  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Escándalo: jugó el Mundial 2026, lo detuvieron y dio positivo por sustancia prohibida

Cristian Volpato está metido en tremendo problema luego de ser detenido por exceso de velocidad y positivo por sustancias ilícitas.

Escándalo: jugó el Mundial 2026, lo detuvieron y dio positivo por sustancia prohibida
1 de 14

El futbolista australiano Cristian Volpato, quien disputó el Mundial 2026 con los Socceroos, quedó envuelto en una fuerte polémica tras ser detenido dos veces en una misma noche por conducir a exceso de velocidad. FOTO instagram del jugador.
Escándalo: jugó el Mundial 2026, lo detuvieron y dio positivo por sustancia prohibida
2 de 14

Cristian Volpato es noticia, pero fuera de las canchas, tras ser detenido dos veces en una misma noche por conducir a exceso de velocidad en Sídney.
Escándalo: jugó el Mundial 2026, lo detuvieron y dio positivo por sustancia prohibida
3 de 14

Durante el segundo control policial, un test preliminar de drogas indicó un presunto positivo a sustancias prohibidas, resultado que aún espera la confirmación oficial mediante análisis de laboratorio.
Escándalo: jugó el Mundial 2026, lo detuvieron y dio positivo por sustancia prohibida
4 de 14

El mediocampista australiano fue sorprendido circulando a 109 km/h en una zona con límite de 60 km/h, lo que derivó en la suspensión inmediata de su licencia internacional por seis meses.
Escándalo: jugó el Mundial 2026, lo detuvieron y dio positivo por sustancia prohibida
5 de 14

Horas antes del segundo control, Volpato ya había sido sancionado por otro exceso de velocidad en el mismo sector de Sídney, aunque en esa ocasión dio negativo en la prueba de alcohol, según informe y medios australianos.

Escándalo: jugó el Mundial 2026, lo detuvieron y dio positivo por sustancia prohibida
6 de 14

Cristian Volpato fue uno de los jugadores de Australia en el Mundial 2026, torneo en el que disputó tres partidos con la selección de los Socceroos.
Escándalo: jugó el Mundial 2026, lo detuvieron y dio positivo por sustancia prohibida
7 de 14

El futbolista, de 22 años, decidió representar a Australia tras haber jugado anteriormente con las selecciones juveniles de Italia.
Escándalo: jugó el Mundial 2026, lo detuvieron y dio positivo por sustancia prohibida
8 de 14

El caso podría traer consecuencias deportivas si el resultado preliminar es confirmado por las pruebas de laboratorio y se determina una infracción a las normas antidopaje.
Escándalo: jugó el Mundial 2026, lo detuvieron y dio positivo por sustancia prohibida
9 de 14

Según diversos reportes, Volpato niega haber consumido drogas y se sometió voluntariamente a una prueba independiente que habría dado resultado negativo.
Escándalo: jugó el Mundial 2026, lo detuvieron y dio positivo por sustancia prohibida
10 de 14

Football Australia confirmó que mantiene contacto con el jugador y seguirá de cerca la investigación mientras avanzan las pruebas oficiales.
Escándalo: jugó el Mundial 2026, lo detuvieron y dio positivo por sustancia prohibida
11 de 14

Actualmente, Cristian Volpato pertenece al Sassuolo, club de la Serie A italiana al que llegó procedente de la Roma en 2023.
Escándalo: jugó el Mundial 2026, lo detuvieron y dio positivo por sustancia prohibida
12 de 14

El talentoso volante ofensivo era considerado una de las nuevas figuras del fútbol australiano tras su participación en la Copa del Mundo.
Escándalo: jugó el Mundial 2026, lo detuvieron y dio positivo por sustancia prohibida
13 de 14

Antes de llegar al Sassuolo, Volpato debutó profesionalmente con la Roma, donde era considerado una de las promesas surgidas de su cantera.
Escándalo: jugó el Mundial 2026, lo detuvieron y dio positivo por sustancia prohibida
14 de 14

La policía de Nueva Gales del Sur continúa con la investigación mientras espera el resultado definitivo del análisis realizado a la segunda muestra de saliva.
Cargar más fotos