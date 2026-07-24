Escándalo: jugó el Mundial 2026, lo detuvieron y dio positivo por sustancia prohibida

El futbolista australiano Cristian Volpato, quien disputó el Mundial 2026 con los Socceroos, quedó envuelto en una fuerte polémica tras ser detenido dos veces en una misma noche por conducir a exceso de velocidad. FOTO instagram del jugador.
Cristian Volpato es noticia, pero fuera de las canchas, tras ser detenido dos veces en una misma noche por conducir a exceso de velocidad en Sídney.
Durante el segundo control policial, un test preliminar de drogas indicó un presunto positivo a sustancias prohibidas, resultado que aún espera la confirmación oficial mediante análisis de laboratorio.
El mediocampista australiano fue sorprendido circulando a 109 km/h en una zona con límite de 60 km/h, lo que derivó en la suspensión inmediata de su licencia internacional por seis meses.
Horas antes del segundo control, Volpato ya había sido sancionado por otro exceso de velocidad en el mismo sector de Sídney, aunque en esa ocasión dio negativo en la prueba de alcohol, según informe y medios australianos.
Cristian Volpato fue uno de los jugadores de Australia en el Mundial 2026, torneo en el que disputó tres partidos con la selección de los Socceroos.
El futbolista, de 22 años, decidió representar a Australia tras haber jugado anteriormente con las selecciones juveniles de Italia.
El caso podría traer consecuencias deportivas si el resultado preliminar es confirmado por las pruebas de laboratorio y se determina una infracción a las normas antidopaje.
Según diversos reportes, Volpato niega haber consumido drogas y se sometió voluntariamente a una prueba independiente que habría dado resultado negativo.
Football Australia confirmó que mantiene contacto con el jugador y seguirá de cerca la investigación mientras avanzan las pruebas oficiales.
Actualmente, Cristian Volpato pertenece al Sassuolo, club de la Serie A italiana al que llegó procedente de la Roma en 2023.
El talentoso volante ofensivo era considerado una de las nuevas figuras del fútbol australiano tras su participación en la Copa del Mundo.
Antes de llegar al Sassuolo, Volpato debutó profesionalmente con la Roma, donde era considerado una de las promesas surgidas de su cantera.
La policía de Nueva Gales del Sur continúa con la investigación mientras espera el resultado definitivo del análisis realizado a la segunda muestra de saliva.