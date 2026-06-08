Se niega a ir al Olimpia, tres salidas en Motagua y legionario cambia de equipo

David Ruiz no descartó un posible cambio de equipo en el próximo mercado de fichajes. "Sí, bueno, han habido cosas que he estado pensando. Claro, tengo que sumar minutos, todavía estoy joven, pero sí son conversaciones que tengo yo con mi agente", comentó, con la ventana abierta de una posible salida del Inter Miami.