Se niega a ir al Olimpia, tres salidas en Motagua y legionario cambia de equipo

Entérate sobre los fichajes y rumores de las últimas horas en el fútbol hondureño.
Desther Mónico se convirtió en nuevo fichaje del Juticalpa FC. El atacante llega procedente del Victoria.
Denovan Torres anunció su salida del Juticalpa FC y por lo tanto tendrá nuevo equipo para la próxima campaña.
El centrocampista hondureño Deybi Flores jugará con el Petro Luanda de la primera división de Angola, donde se encontrará con Jonathan Rubio.
Jairo Róchez, luego de muchas temporadas con Lobos UPNFM, se convirtió en agente libre. El experimentado delantero no sigue.
El atacante paraguayo Roberto Moreira tampoco sigue en Lobos UPNFM. La manada lo anunció en sus redes sociales.
Elmer Guity tampoco sigue en Lobos UPNFM. El lateral zurdo fue anunciado como baja en las redes sociales de Lobos.
Enroque Vázquez es otra de las bajas del conjunto universitario de cara al torneo Apertura de la Liga Nacional.
Celio Valladares es baja en los Lobos de la UPNFM. El portero hondureño no sigue en el equipo.
El atacante Leonardo Herlein, extranjero que había firmado en el Clausura, llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con la manada.
OFICIAL: Lobos disipó las dudas y confirmó la continuidad del entrenador hondureño Salomón Názar.
El volante creativo Júnior Padilla tampoco está dentro de los planes de Lobos UPNFM.
El chileno Marcos Morales es otra de las bajas confirmadas de Lobos UPNFM de cara al torneo Apertura.
Héctor Vargas estaría cerca de volver a la Liga Nacional de Honduras ya que el CD Choloma sería su nuevo equipo.
Adiós de una leyenda... Marcelo Santos se marchará del Motagua tras cinco títulos con los azules. El polifuncional futbolista de 33 años acaba su ciclo en el campeón nacional.
Luis Meléndez es virtual baja del Motagua para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana. Diario LA PRENSA conoció que el futbolista saldrá a préstamo.
Carlos Meléndez es baja confirmada del Motagua. El defensor central es agente libre.
Jack Jean-Baptiste : El volante no quiere irse del Real España rumbo al Olimpia, club dueño de su ficha y que lo tiene en sus planes de cara a la próxima campaña. El contención desea seguir en la máquina en donde es titular indiscutible.
David Ruiz no descartó un posible cambio de equipo en el próximo mercado de fichajes. "Sí, bueno, han habido cosas que he estado pensando. Claro, tengo que sumar minutos, todavía estoy joven, pero sí son conversaciones que tengo yo con mi agente", comentó, con la ventana abierta de una posible salida del Inter Miami.
Luis López renovó su contrato con Real España hasta 2028.
El defensor uruguayo Mathías Techera es baja confirmada en Independiente de Siguatepeque.
Daniel Otero, en exclusiva con Diario LA PRENSA, adelantó que Marathón confirmará a su técnico a más tardar el 15 de junio. También reveló que están a la espera de la respuesta final de Pablo Lavallén, quien tiene la primera opción.
Además, explicó que la directiva ha analizado candidatos de distintas regiones, incluyendo Norteamérica, Sudamérica y Europa, en busca del perfil ideal para liderar el proyecto deportivo a corto y largo plazo.