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Vaguada ingresará a Honduras: en estas zonas habrá lluvias hoy viernes 24 de abril

Copeco detalló que los mayores acumulados de lluvia se registrarían en cinco zonas de Honduras, donde también podrían presentarse tormentas eléctricas aisladas

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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó cuáles serán las condiciones del clima para este viernes 24 de abril de 2025 en Honduras.

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De acuerdo con la entidad de previsión, se esperan lluvias y chubascos en varias zonas del territorio hondureño debido a inestabilidad en las condiciones atmosféricas.
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Copeco detalló que una vaguada en altura estará interactuando con la convergencia de viento y humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe, lo que favorecerá la formación de precipitaciones en distintas regiones del país.
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Los mayores acumulados de lluvia se registrarían en sectores del suroccidente, sur, oriente, así como en áreas del centro y norte de Honduras, donde también podrían presentarse tormentas eléctricas aisladas.
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Explicó que las lluvias previstas serían de intensidad débil dispersa a moderada, por lo que recomendó precaución especialmente en zonas vulnerables a inundaciones repentinas o deslizamientos.
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Mientras tanto, en el resto de las regiones del país prevalecerán condiciones secas, con cielos parcialmente nublados y pocas probabilidades de precipitaciones durante la jornada.
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En cuanto a las temperaturas, la institución indicó que después del mediodía se sentirá clima muy cálido, principalmente en las regiones oriental y norte del territorio nacional.
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Temperaturas máximas y mínimas en El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía y La Paz.

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Temperaturas máximas y mínimas en Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán y Cortés.

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Temperaturas máximas y mínimas en Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro.

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Copeco sugirió a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales en relación a las condiciones climáticas en Honduras.

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