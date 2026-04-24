Las bellas chicas de la jornada 20: Colochas enamoran y la policía que cautivó

Ellas fueron el lado bonito de la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. ¡Las bellas chicas que cautivaron en los estadios!
Una linda ceibeña que aprovechó a sacarse una selfie con su camiseta del Victoria para el duelo ante el Juticalpa FC.
Esta bella edecán robó miradas en la cancha del estadio Ceibeño durante el partido Victoria vs Juticalpa FC.
La chica modelo es habitual verla en los partidos en el estadio Ceibeño. En esta jornada 20 no fue la excepción.
La hermosa colocha que enamoró a los presentes en el estadio Ceibeño en el juego Victoria vs Juticalpa FC.
La sexy edecán fue sensación en esta jornada 20 del Torneo Clausura 2026.
Esta bella aficionada del Real España fue robó miradas en el estadio Morazán durante el partido ante Platense.
Con su linda sonrisa, la aficionada del Real España posó para el lente de Diario La Prensa.
Esta chica que trabaja para el Real España también estuvo en la cancha del estadio Morazán.
La sexy tiktokers Desiré García, mejor conocida como 'La Colocha', es una de las aficionadas más bellas que tiene el Platense.
'La Colocha' no se perdió el partido del Platense ante el Real España y estuvo en el sector de silla del estadio Morazán.
Otra guapa aficionada del Platense que estuvo presente en el estadio Morazán en el juego contra Real España.
La rubia hincha del Platense cautivó con su belleza en el estadio Morazán.
Las aficionadas del Platense asistieron al estadio Morazán para apoyar al Tiburón contra el Real España.
Ella también llegó bien identificada con la camiseta del Platense al estadio Morazán.
Esta dama llegó al estadio Morazán para disfrutar del partido entre Real España y Platense.
La aficionada llamó la atención en el estadio Morazán durante el juego del Real España vs Platense.
Otras seguidoras del Platense que dijeron presentes en el estadio Morazán para apoyar al Tiburón.
Ellas estuvieron en el estadio Morazán y parece que la charla fue entretenida.
La guapas damas fueron captadas por el lente de Diario La Prensa en el estadio Morazán.
Esta lindas jóvenes llegaron temprano al estadio Carlos Miranda de Comayagua para ver el Clásico Olimpia vs Marathón.
En el estadio Juan Ramón Brevé Vargas fue sensación esta guapa mujer policía.
La linda policía fue parte de la seguridad que resguardó el partido entre Olancho FC y Motagua.
La elemento policial escuchó muy bien las indicaciones de seguridad para el partido. Así fue captada.
Otra guapa miembro del cuerpo policial que brindó seguridad en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
No podían bellas enfermeras de la Policía Nacional que estuvieron en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.
Las guapas aficionadas del Olancho FC que llegaron a apoyar a los Potros en el duelo ante Motagua.