Su hijo tendrá DNI: Así puede validar sus datos antes del enrolamiento biométrico

La campaña para la emisión del Documento de Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes (Dinna) ya está en marcha y marca un punto clave en el proceso: los padres, madres o responsables ya pueden revisar y validar la información de sus hijos entre los 6 y 17 años antes del enrolamiento biométrico. Esta etapa inicial busca depurar datos y preparar el terreno para la toma de fotografía y registro físico que se realizará en centros educativos.
El comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), el ingeniero Roberto Brevé, explicó que el proyecto entra ahora en una fase operativa tras superar etapas de planificación y coordinación institucional. Según detalló, el proceso de enrolamiento masivo se ejecutará entre los meses de junio y julio, aprovechando el calendario escolar para captar a la población menor en un mismo espacio.
Brevé señaló que uno de los principales retos del proyecto ha sido garantizar que todas las escuelas del país estén abiertas y cuenten con las condiciones necesarias, incluyendo conectividad a internet y personal capacitado. Esto permitió estructurar un modelo de enrolamiento en centros educativos que facilite la cobertura nacional y evite desplazamientos innecesarios de las familias.
El funcionario también aclaró que, más que un retraso, el proceso ha requerido una alineación compleja entre instituciones como la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Esta coordinación es clave no solo para el enrolamiento, sino también para integrar procesos como la inscripción de nacimientos en hospitales y el fortalecimiento del sistema de registro civil en todo el país.
Además del enrolamiento, el proyecto contempla la modernización tecnológica del RNP, incluyendo la actualización de sistemas y la incorporación de herramientas digitales. Entre estas innovaciones se encuentra la posibilidad futura de contar con una identificación digital accesible desde el teléfono móvil, lo que permitiría realizar trámites incluso en caso de extravío del documento físico.
En cuanto a la emisión del Documento Nacional de Identificación (DNI) para adultos, Brevé aseguró que el proceso se mantiene estable, con una producción mensual de entre 4,000 y 5,000 tarjetas. Indicó que no existen atrasos en la impresión y que incluso se está atendiendo la demanda de hondureños en el extranjero, lo que refleja la capacidad operativa instalada.
Sobre los recursos, el comisionado confirmó que el proyecto cuenta con el presupuesto y los insumos necesarios para su ejecución durante el año. Desde tarjetas preimpresas hasta materiales técnicos, todo se encuentra listo para sostener el despliegue del enrolamiento infantil a nivel nacional sin interrupciones.
Por su parte, el comisionado presidente del RNP, Rolando Kattán, detalló que ya se han realizado pilotajes en ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, lo que permitió ajustar los procesos antes de su implementación masiva. Estas pruebas sirvieron para validar el modelo operativo y garantizar su funcionamiento en distintos contextos.
Destacó que uno de los avances más importantes es el lanzamiento de una aplicación móvil que permite a los padres realizar un preregistro y verificar los datos de sus hijos. Esta herramienta facilitará la identificación de inconsistencias, así como la detección de condiciones especiales, como discapacidad, que deben ser consideradas durante el enrolamiento.
El proyecto también implica un amplio despliegue de personal en todo el país. Según Kattán, se prevé la contratación de aproximadamente 1,500 personas, incluyendo coordinadores departamentales, supervisores y enroladores que trabajarán directamente en campo visitando las escuelas. Este componente no solo fortalece la ejecución, sino que también genera oportunidades laborales a nivel local.
La contratación del personal estará a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ha establecido los mecanismos de selección y ejecución. Desde el PNUD, explican que la inversión total del proyecto asciende a 40 millones de dólares, financiados mediante un préstamo del Banco Mundial, de los cuales 35 millones son gestionados con apoyo técnico del organismo.
Esta iniciativa complementa el proyecto “Identifícate”, que permitió dotar de identidad a la población adulta. Con el DINNA, dijo, se cierra el ciclo al incorporar a niñas, niños y adolescentes en un sistema seguro y moderno que garantiza su identidad desde temprana edad.
Finalmente, las autoridades coincidieron en que la identificación de menores no solo es un derecho, sino una herramienta clave para el acceso a servicios. Contar con un documento permitirá a esta población integrarse plenamente a programas de salud, educación y protección social, además de contribuir a combatir problemáticas como la trata de personas y fortalecer la seguridad en los procesos migratorios.