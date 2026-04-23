Su hijo tendrá DNI: Así puede validar sus datos antes del enrolamiento biométrico

La campaña para la emisión del Documento de Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes (Dinna) ya está en marcha y marca un punto clave en el proceso: los padres, madres o responsables ya pueden revisar y validar la información de sus hijos entre los 6 y 17 años antes del enrolamiento biométrico. Esta etapa inicial busca depurar datos y preparar el terreno para la toma de fotografía y registro físico que se realizará en centros educativos.