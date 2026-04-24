Horóscopo de hoy, 24 de abril, predicciones de cada signo zodiacal

Posibilidades de cambio en alguna faceta de tu vida.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Un importante aspecto de tu entorno, uno de los pilares que sostienen tu sistema de vida, puede tambalearse en estos días. Pasará pronto, pero te hará pensar en lo que puede traer el destino en cualquier momento.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Las tensiones entre la vida laboral y sentimental pueden afectarte en estos momentos más de lo que habías previsto, pero te relajará el hecho de planear unas pequeñas vacaciones que tienes muy cerca en el tiempo.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Un cambio de imagen te hará hoy el centro de atención de reuniones sociales o de amigos, donde brillarás también por tu capacidad de diálogo con todo tipo de personas.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Deberías prestar más atención a tus amigos en estos momentos; además de evitar convertirte en un ermitaño, verás que algunos te pueden revelar cosas muy interesantes para tus planes. Tu intuición hará el resto.
LEO (23 julio - 22 agosto). Las oportunidades que tengas hoy no van a volver a repetirse. Si el dinero es la piedra angular de alguna de ellas, no dudes en prestarles mucha atención, tendrás el éxito asegurado, pero no dejes de lado a tu pareja o tendrás problemas.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Muy a tu pesar, es probable que la vida te aleje de las personas que más te importan en estos momentos. Puede ser una situación momentánea, pero tendrás que explicarles que la solución del problema no depende sólo de ti.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tendrás que reconciliarte con ese amigo que te dijo cuatro verdades. Nadie tiene la razón al cien por cien, y en este caso sabes muy bien que debes de poner algo de tu parte para entrar en el terreno de lo razonable.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Notarás jornada una desazón y un descontrol en tus sentimientos del que no tienes noticias desde hace tiempo, pero si te paras a buscar las causas tendrás que tranquilizarte porque no hallarás motivos. Puede ser el influjo de la luna.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Los asuntos monetarios te irán estupendamente, con oportunidades de inversión que te llegan en un momento óptimo, lo ideal para incrementar tu cuenta corriente sin asumir demasiados riesgos. Comparte la suerte con tus próximos.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Te verás de lleno en numerosas actividades sociales, seguramente más de las que desees, pero alguien te ha tocado con su varita mágica y pareces el punto de referencia que todos necesitan tener cerca. Si tienes pareja, pueden aparecer los celos.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Vives unos momentos bastantes tranquilos en líneas generales respecto a lo profesional, con algunos picos de agobio normales si te dedicas a algún negocio propio. Por eso te llegar una temporada en la que fijarás tu atención en los asuntos más personales.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tus relaciones sociales estarán muy moviditas durante todo el día; acudirás a actos, reuniones y cenas que te divertirán. Procura estar atento a los movimientos que se produzcan en tu entorno más íntimo, porque puedes recibir señales que te sorprenderán.