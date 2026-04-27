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Luis Enrique sorprende al Bayern: "Ningún equipo es mejor que nosotros"

"Estamos por arriba", Luis Enrique ya palpita el duelo de las semifinales de la Champions League y hace comparación con el Bayern previo a semis.

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 09:47 -
  • Agencia EFE
Luis Enrique sorprende al Bayern: Ningún equipo es mejor que nosotros

Luis Enrique en conferencia de prensa previo al duelo de ida en semifinales de la Champions ante Bayern.

 Foto EFE
París, Francia.

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, aseguró que en la eliminatoria de semifinales de la Champions contra el Bayern de Múnich "no hay favoritos", reconoció que los germanos "han sido más regulares" pero como ya dijo hace unos meses repitió que no ve ningún equipo superior al suyo.

"Creo que somos los dos mejores equipos de Europa", aseguró el técnico español en la rueda de prensa previa al choque de ida de este martes, en la que reconoció también el trabajo del Arsenal en la primera parte de la temporada.

"En términos de regularidad, el Bayern está un poco por encima, solo han perdido dos partidos, pero en términos de equipo estamos por arriba. Ningún equipo es mejor que nosotros. Lo dije cuando estábamos en la repesca y ahora lo repito", señaló.

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Luis Enrique aseguró que frente al Bayern se medirán dos formaciones muy ofensivas, por lo que "la clave" estará en saber defender de la mejor manera sin olvidar el ataque.

En ese sentido, pese a la peligrosidad de los extremos del equipo alemán, aseguró que sus laterales, Hakimi y Nuno Mendes, "tendrán que atacar más que defender si se quiere ganar el partido".

El técnico aseguró que cuentan con la ventaja de que han disputado las tres últimas semifinales de la Liga de Campeones: "Afortunadamente no estamos acostumbrando a este tipo de partidos. Pero les digo a mis jugadores que los disfruten, porque no siempre se llega tan arriba".

El técnico afirmó que llega con todo su plantel en forma -"es la magia de la Champions League, da a los jugadores una energía especial", dijo- y con un plus de motivación: "A estas alturas no hace falta entrenador, todo el mundo está listo y sabe lo que tiene que hacer. Como mucho, el entrenador tiene que atenuar la euforia".

Luis Enrique alabó las virtudes del Bayern y de su entrenador, Vincent Kompany, aseguró que es "uno de los equipos que más gusta ver" por su vocación ofensiva y dijo que la eliminatoria se dirimirá "por pequeños detalles".

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Agencia EFE
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