Bayern contra su peor enemigo: así quedaron las semis de la Champions League

La UEFA Champions League 2025-2026 entra en su recta decisiva y ya quedaron definidos los cuatro equipos que pelearán por un lugar en la gran final. Tras unos cuartos de final cargados de intensidad, emoción y grandes actuaciones, el panorama de semifinales promete duelos de alto voltaje entre gigantes del fútbol europeo.
El vigente campeón, el Paris Saint-Germain, mostró su jerarquía y no dejó espacio para dudas frente al Liverpool FC. Los parisinos dominaron la serie con autoridad, imponiéndose 2-0 tanto en la ida como en la vuelta.
Por su parte, el Atlético de Madrid protagonizó una eliminatoria vibrante ante el FC Barcelona. El conjunto dirigido por Diego Simeone pegó primero con un sólido 2-0 como visitante y, aunque cayó 2-1 en casa, logró avanzar gracias al global.
En Inglaterra, el Arsenal también hizo los deberes y selló su clasificación ante el Sporting CP. El equipo dirigido por Mikel Arteta supo gestionar la ventaja obtenida en la ida y resistió el empuje de un rival que complicó en la vuelta, pero no logró revertir la serie.
El Bayern Munich logró una clasificación memorable al eliminar al Real Madrid CF tras imponerse también en Alemania con un vibrante 4-3 en un partido de alto ritmo, lleno de goles y constantes alternativas. Con ese triunfo en casa, el conjunto bávaro sentenció la serie con un global de 6-4, demostrando contundencia ofensiva y capacidad para sostener la ventaja en una eliminatoria donde ambos equipos ofrecieron un espectáculo de máxima exigencia europea.
De esta manera, las semifinales quedaron definidas con dos enfrentamientos de lujo: el Paris Saint-Germain se medirá al Bayern Munich , mientras que el Arsenal FC chocará ante el Atlético de Madrid. Los partidos se disputarán entre la última semana de abril y la primera de mayo, en una antesala que promete espectáculo, táctica y emociones al límite rumbo a la final europea.