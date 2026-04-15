Bayern contra su peor enemigo: así quedaron las semis de la Champions League

Alemania.

La UEFA Champions League 2025-2026 entra en su recta decisiva y ya quedaron definidos los cuatro equipos que pelearán por un lugar en la gran final. Tras unos cuartos de final cargados de intensidad, emoción y grandes actuaciones, el panorama de semifinales promete duelos de alto voltaje entre gigantes del fútbol europeo.

El vigente campeón, el Paris Saint-Germain, mostró su jerarquía y no dejó espacio para dudas frente al Liverpool FC. Los parisinos dominaron la serie con autoridad, imponiéndose 2-0 tanto en la ida como en la vuelta.

Por su parte, el Atlético de Madrid protagonizó una eliminatoria vibrante ante el FC Barcelona. El conjunto dirigido por Diego Simeone pegó primero con un sólido 2-0 como visitante y, aunque cayó 2-1 en casa, logró avanzar gracias al global.