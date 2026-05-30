Olimpia ficha y se deshace de jugador, Motagua mete miedo, ¿exArsenal a Honduras?

Arde el mercado de fichajes en el fútbol hondureño.
Real España tomó la decisión de darle continuidad al proyecto del tico Jeaustin Campos.
El lateral derecho Kevin Pérez del Génesis irá a una prueba con el Cincinnati de la MLS y de pasarla se quedaría en el filial.
Juticalpa FC alcanzó un acuerdo con inversionistas brasileños, quienes inyectaran dinero para realizar nuevos fichajes.
Jorlian Sánchez: Tras ser dado de baja de Olancho FC, el delantero panameño podría reforzar el ataque del Génesis PN.
Getsel Montes: El defensor hondureño renovará por tres torneos con Herediano tras salir campeón de Costa Rica.
Hernán "Tota" Medina: El técnico argentino se postula como fuerte candidato para tomar el mando de Lobos UPNFM. En el anterior torneo descendió con Victoria.
Carlos Chato Padilla fue anunciado como nuevo entrenador del Victoria, equipo que ahora tiene como propietario al influencer Eduardo Espina.
Carlos Espina: El nuevo presidente del Victoria confirmó que es las próximas horas se pagarán todas las deudas del equipo y se procederá a realizar los primeros fichajes.
El joven defensor Christian Canales que estuvo en el Choloma confirmó que jugará en el Olimpia, zaguero de 21 años que también ha sido llamado a la Selección Nacional.
El argentino Raúl Musuruana podría convertirse en el nuevo técnico del CD Choloma de cara a la próxima campaña. En Honduras ha dirigido en la Liga de Ascenso a clubes como Honduras Progreso y Vida.
Después de su breve paso por Olancho FC, el mediocampista tico Gabriel Leiva fue anunciado como nuevo jugador del Sporting FC de la Liga de Costa Rica.
Motagua anunció que Carlos "Zapatilla" Mejía no seguirá en el club .
Motagua cerró el fichaje del extremo zurdo Jesús Batiz, quien llega proveniente del Sporting de Costa Rica. Antes jugó en el Cartaginés y en el segundo equipo del Toronto FC.
Motagua ha sorprendido al fichar al lateral izquierdo Valerio Marinacci de 23 años. Él se formó en la Lazio de Italia y estuvo en clubes de tercera y cuarta división en Italia. Marinacci es italiano y también hondureño, nació en territorio italiano.
Axel Alvarado -El mediocampista de Marathón solamente jugó 40 minutos en el torneo Clausura 2026 y en la institución verdolaga buscarán enviarlo a préstamo.
Jhow Benavidez tiene en sus manos la oferta de renovación de Real España. Se habló que Olimpia monitoreaba su futuro, mientras Motagua lo ve más difícil porque tienen dos piezas en esa posición: Rodrigo Gómez y Alejandro Reyes.
El lateral derecho Carlos Argueta podría dejar las filas del Olancho FC y su destino sería Real España.
Josman Figueroa: Génesis PN se mueve para cerrar el fichaje del lateral izquierdo tras quedar como agente libre después de salir de Olimpia.
El Olimpia se habría contactado con el defensor panameño Kevin Galván ya que les interesa sumarlos a sus filas para la próxima campaña. Información vía La Voz del Deporte.
Olimpia por intermedio de su presidente informó que Jonathan Paz no entra en los planes del club de cara a la próxima temporada. El zaguero central es agente libre; en la última campaña formó parte del Génesis PN.
Olimpia por intermedio de su presidente Rafael Villeda informó que José Mario Pinto se quedó sin contrato y esperan llegar a un acuerdo para la extensión del mismo. Sin embargo, el volante podría convertirse en nuevo legionario.
Bombazo. El Club Sport Cartaginés quiere fichar a José Mario Pinto y hay pláticas entre el equipo tico y el futbolista hondureño.
En Olimpia negaron los rumores de que Joel Campbell habría sido ofrecido al club olimpista luego de que el zurdo tico fue dado de baja en el Alajuelense. Cabe señalar que en su momento el centroamericano formó parte del Arsenal de Inglaterra.
John Kleber de Oliveira - El delantero brasileño estampará su firma de renovación con Motagua .
Erick Puerto: Diario LA PRENSA pudo conocer que el originario la aldea Monterrey, en Choloma, Cortés, es el nueve que en Motagua desean. El valor que Platense le ha puesto a su ficha dentro del mercado nacional ronda los 8,000,000 de lempiras, pero las negociaciones pueden variar dependiendo de los arreglos.
Rubilio Castillo - Fue operado de tibia por lesión de estrés y una artroscopia en la rodilla derecha y se quedó sin contrato en Marathón. "Tocará espera su evolución, esperamos contar con él", dijo el presidente Daniel Otero, presidente verdolaga.