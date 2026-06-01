Una exposición revive el legado de Marilyn Monroe en Los Ángeles

La figura de Marilyn Monroe cobra vida a través de una colección inédita de cartas personales y cientos de objetos originales en una exposición organizada con motivo del centenario de su nacimiento, que revela cómo una de las estrellas más magnéticas de Hollywood moldeó su imagen mediante piezas que han pasado a la historia del cine.
Marilyn Monroe: Hollywood Icon abre sus puertas este domingo en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles con un recorrido que trasciende el mito del símbolo sexual para explorar la personalidad y el mundo interior de Norma Jeane.
“Era una mujer compleja y le encantaban la lectura, el arte y el cine. Creo que era una artista realmente creativa. Espero que estos objetos cuenten la historia de cómo estaba moldeando esa imagen pública”, indicó a EFE Sophia Serrano, curadora asociada del Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
La muestra reúne notas escritas de puño y letra por Monroe en los márgenes de sus guiones, libros de su biblioteca personal, artículos de maquillaje conservados tal como los dejó y parte del vestuario que definió su imagen pública, incluido el icónico vestido rosa de Gentlemen Prefer Blondes (Los caballeros las prefieren rubias, 1953).
La selección incluye además cientos de piezas que la actriz conservó a lo largo de su vida, entre ellas correspondencia personal, contratos que marcaron su carrera, recibos cotidianos y recortes de prensa que documentan el impacto que tuvo en la industria cinematográfica durante su época de mayor fama. En la imagen, Marilyn Monroe vista por Andy Warhol.
“Marilyn lo guardaba todo y realmente se aferraba a muchas de sus pertenencias. Así que tuvimos bastante material para elegir a la hora de dar forma y contar su historia”, agregó Sophia Serrano, curadora asociada del Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
La preservación de algunas de sus pertenencias más íntimas, muchas de ellas desconocidas hasta ahora para el público, permite reconstruir una vida marcada por desafíos personales y cuya memoria la propia Monroe contribuyó a documentar hasta su muerte, ocurrida el 4 de agosto de 1962, a los 36 años.
La exposición está organizada de manera temática para que los objetos dialoguen entre sí. “Todas estas piezas logran contar una historia sobre quién era, no tanto Marilyn, sino más bien Norma Jeane”, precisó Sophia Serrano, curadora asociada del Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Entre las piezas exhibidas destacan prendas cedidas por coleccionistas privados que han custodiado este patrimonio durante décadas. Entre ellas figuran vestuarios utilizados en películas como Niagara y Bus Stop (Nunca fui santa), así como diseños de alta costura que lució en estrenos y eventos de la industria, muchos de ellos creados por su diseñador de confianza, William Travilla. Estas prendas no solo representan el estilo de una época, sino que también constituyen un testimonio tangible de algunos de los momentos más emblemáticos de su trayectoria artística.
“Muchos de los trajes que se usaron en la década de 1950 necesitaban reparaciones, por lo que trabajamos intensamente en su conservación. Hay que volver a coser y reforzar las costuras. Es algo valioso para compartir con el público, pero también forma parte de la tarea de preservar el legado de Marilyn”, concluyó Sophia Serrano, curadora asociada del Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En la imagen, retrato de Marilyn Monroe 'Ballerina', 1954, tomado por Milton H. Greene.