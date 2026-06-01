Una exposición revive el legado de Marilyn Monroe en Los Ángeles

Entre las piezas exhibidas destacan prendas cedidas por coleccionistas privados que han custodiado este patrimonio durante décadas. Entre ellas figuran vestuarios utilizados en películas como Niagara y Bus Stop (Nunca fui santa), así como diseños de alta costura que lució en estrenos y eventos de la industria, muchos de ellos creados por su diseñador de confianza, William Travilla. Estas prendas no solo representan el estilo de una época, sino que también constituyen un testimonio tangible de algunos de los momentos más emblemáticos de su trayectoria artística.