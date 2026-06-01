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Horóscopo de hoy, 1 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 07:21 -
  • Agencia EFE
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No te dejes llevar demasiado por tus impulsos, piensa las cosas.
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Etapa de madurez y reflexión. Vida interior rica, pero pueden aparecer problemas de salud, que debes cuidar más. Un cambio de imagen tampoco te vendría mal. Los cambios son buenos. Los estudios y el trabajo te aportarán satisfacciones.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Alguna noticia agradable te devolverá la confianza en ti mismo y desearás empezar de nuevo en muchos sentidos. Impulsos renovados te animarán a emprender nuevos proyectos y te llenarán de vitalidad y optimismo.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Deja que aflore la parte de tu personalidad que te pide emociones fuertes. No tiendas a pensar todo tan profundamente. Has conocido a alguien interesante que abrirá una perspectiva nueva en tu actividad laboral, aunque no puedes estar cerrado a la posibilidad de un mayor esfuerzo.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). La temporada que ahora empieza para los Cáncer se caracterizará por una gama de nuevas posibilidades, gracias al contacto con nuevos grupos de amigos u otras culturas, debido a los viajes o desplazamientos de trabajo.

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LEO (23 julio - 22 agosto). La situación económica de tu familia no es preocupante, pero pensarás en mejorar ciertos aspectos de tu vida, y para ello tomarás consciencia de que necesitas más recursos. Te plantearás cambiar de trabajo o complemente el que ya tienes.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). El amor entra en tu signo con fuerza, abriendo una etapa intensa en tu vida afectiva y sexual. Si ahora buscas pareja, deberás distinguir muy bien entre lo fogonazos del deseo y la verdadera luz del amor.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Un amigo te será hoy de gran ayuda para solucionar algún problema puntual que no has conseguido desliar en los últimos días. Con buena voluntad y una buena comida de recompensa te librarás de muchos quebraderos de cabeza.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te convendrá estar muy atento a lo que se cuece a tu alrededor hoy, porque, bien de alguna conversación cazada al azar, bien del relato directo de alguna experiencia, podrías hallar la clave para salir del bache sentimental en el que te encuentras.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). En el día de hoy llegará alguien del pasado cuya influencia creías que ya no te afectaba, pero descubrirás que el tipo de relación que teníais ha variado mucho debido al tiempo transcurrido. No te dejes llevar demasiado por tus impulsos, piensa las cosas.
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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si has pensado iniciar un nuevo trabajo o algún curso que te apetecía, estás de enhorabuena porque conocerás a las personas adecuadas para ello. Vas a disfrutar de tu tiempo libre como nunca. Te sientes especialmente creativo e intuitivo.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Los momentos infelices actuales se verán recompensados por alegrías futuras que te dará tu pareja, con la que te esperan emocionantes momentos en los que se intensificarán el amor y la pasión que llevaba un tiempo alejados de su relación.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tus problemas de salud pueden tener que ver con tu estado emocional, y en especial en el apartado de nervios y estrés. Probablemente necesites una cura de reposo, y este fin de semana un alma caritativa te la organizará.

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