Sheynnis Palacios celebra su cumpleaños con Carlos Arias

La ex Miss Universo, Sheynnis Palacios, celebró por todo lo alto sus 26 años de vida. La reina de belleza estuvo muy bien acompañada de sus mejores amigos y su nuevo amor: el salvadoreño Carlos Arias.
Y es que la hermosa nicaraguense arribó a sus 26 años el pasado sábado 30 de mayo. Y para continuar con los festejos, compartió varias fotografías en sus redes sociales, así como un emotivo mensaje.
“Ayer me hicieron sentir tan amada, tengo llenísimo de mensajes mi DM; los amo mucho”, escribió en sus historias Sheynnis, quien también compartió imágenes de un festejo íntimo, acompañada de amigos cercanos y del salvadoreño Carlos Arias, con quien recién se conoció tiene un noviazgo.
Carlos Arias, por su parte, sentado en un restaurante al lado de la exreina de belleza, publicó también una historia mientras le cantaban el “feliz cumpleaños” y ella bailaba contenta frente a una bandeja de postres iluminados con una “estrellita”.
Antes, a lo largo del día, la nicaragüense se vio feliz y sonriente en diferentes lugares. Entre otros, Sheynnis visitó junto algunos amigos el arcade K1 Speed, donde disfrutó de la emoción del go-karting.
La celebración incluyó una elegante cena en el restaurante Ceviche 106, ubicado en Coral Gables, Miami, Florida, donde sus amigos la llenaron de cariño, le cantaron el “Happy Birthday”. Patacones, variedad de ceviches, langosta, ostras y pastel fueron parte del menú para la cumpleañera.
El noviazgo entre el basquetbolista y empresario salvadoreño Carlos Arias fue confirmado la semana anterior por el amigo de la exreina de belleza, el presentador Carlos Adyan.
Él aseguró que la pareja que no estarían intentando esconder su romance. “Yo lo que deseo para Sheynnis es felicidad... Carlos está riquísimo, que goce, disfrute, pero que se enfoque ahora mismo en su profesión”, comentó en su momento Adyan.
La pareja dio algunas pistas inicialmente al compartir en días pasado publicaciones desde las Bahamas, donde desde ya se encontraba celebrando su natalicio.
Sin embargo, hasta el momento, ninguno ha dado declaraciones sobre su incipiente romance.