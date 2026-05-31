Barcelona con salida, van por crack del Real Madrid y rechazan al PSG

Así avanza el mercado de fichajes en sus primeros días. Traspasos, presentaciones, renovaciones, salidas, rumores y más movimientos en las principales ligas europeas.
Segun Fabrizio Romano, el futuro de Ibrahima Konaté continúa abierto. El defensor francés cuenta con propuestas procedentes de clubes de la Saudi Pro League y analizará todas las alternativas durante los próximos días.
Aunque el Real Madrid mostró interés en su incorporación, las conversaciones se detuvieron en noviembre por respeto al Liverpool. Ahora, "Ibou" se encuentra como agente libre.
La Juventus ha reactivado su interés por Randal Kolo Muani y ha realizado un nuevo acercamiento tras no lograr concretar su fichaje durante las ventanas de mercado de agosto y enero.
Victor Osimhen no tiene conocimiento, hasta el momento, de negociaciones relacionadas con una posible salida del Galatasaray.
El Manchester United está preparado para intensificar las negociaciones por Éderson. El conjunto inglés pretende avanzar en la operación después de que el Atalanta confirmara la llegada de Cristiano Giuntoli como nuevo director deportivo.
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, reiteró públicamente su deseo de que Vinícius Júnior permanezca durante muchos años en el club. "Me encantaría que Vini se quedara para siempre".
Kevin De Bruyne sobre su futuro este verano: “Todavía me queda un año de contrato, pero quiero tener una conversación con el Napoli”.
Desde Argentina aseguran que Julián Álvarez continuará presionando para abandonar el Atlético de Madrid y concretar su llegada al Barcelona. El delantero rechazo al PSG y al Arsenal.
El Barcelona sigue insistiendo por Bernardo Silva y ya ha trasladado una propuesta al futbolista portugués.
El Mónaco se ha sumado a la carrera por Marc Casadó. El nombre del centrocampista fue tratado en una reunión celebrada en Montecarlo entre su representante, Jorge Mendes, y directivos del club del Principado, que valora seriamente incorporarlo a su proyecto.
Desde Inglaterra informan que el Arsenal ha incluido a Trent Alexander-Arnold en su radar de posibles incorporaciones.
Los "Gunners" siguen atentos a la situación del lateral inglés y monitorean de cerca cualquier oportunidad que pueda surgir en el mercado.
Florentino Pérez también fue contundente al referirse a los rumores sobre posibles salidas en el Real Madrid. El presidente blanco aseguró que tanto Federico Valverde como Aurélien Tchouaméni seguirán formando parte del proyecto y dejó claro que ninguno de los dos futbolistas está en venta.
El Nottingham Forest intentó hacerse con los servicios de Davide Frattesi. El club inglés exploró la posibilidad de incorporar al mediocampista de 26 años del Inter de Milán.