Hondureña casi pierde un brazo en centro de ICE: fue detenida dos semanas después de casarse

"Todo inició el 4 de diciembre del 2025, yo llegué a mi cita como siempre lo hacía. Entregué mi carnet y esperé que me llamaran. Me llamó la atención que dejaron pasar a todas las personas que estaban antes que yo y me dejaron casi de última. Cuando llegó mi turno, no fue el oficial que normalmente me atendía, sino otro agente que me llevó a una oficina diferente. Ahí fue cuando empecé a sentir que algo no estaba bien", recordó.